Det er BBC som forteller om forskningen som er publisert i Nature communications.

Å lage barn gjøres ikke bare på den naturlige måten, og en «naturlig» familie er i dag ikke ensbetydende med mor, far og barn.

Men overraskende nok kan det i fremtiden kanskje bli laget barn uten eggceller, ifølge forskere ved University of Bath.

Det er langt frem i tid, men de ser faktisk for seg at man ikke trenger en kvinnes eggceller for å lage barn.

Ved eksperimenter på mus har de klart å lage sunne babymus ved hjelp av bare å lure sædceller til å tro at de befruktet et normalt egg.

Gjennombruddsforskning

Mens de i virkeligheten har befruktet et «pseudo-embryo». Disse falske embryoene har ifølge BBC mye til felles med vanlige celler, som hudceller.

Forskerne mener da at siden man kan lage sunne musebarn på denne måten, vil man i fremtiden også kanskje kunne lage menneskebarn ved hjelp av celler som ikke er eggceller.

– Dette er første gang noen kan vise til at man kan lage et avkom av noe annet enn egg og sæd, sier forsker Tony Perry til BBC.

Kan man lage barn med seg selv?

Musene som ble født på denne måten levde like lenge som andre mus, og har selv fått sunne barn.

Om vi kommer dit at menneskebarn kan lages uten eggceller, kan for eksempel to homofile menn begge bli biologiske fedre, istedenfor at bare en av dem blir biologisk far.

Eller, som den britiske statskanalen skisserer, man kan tilnærmet klone seg selv ved å befrukte egne celler med egne sædceller.

Gitt at du får en kvinne til å bære frem klonen din da.