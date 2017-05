Ny linje mot Russland: Merkel møtte Putin under palmene

– Velkommen, sa Putin, og takket Merkel for å ta seg tid til å besøke Russland.

Så startet en uvanlig hard og ærlig ordveksling mellom to av verdens mektigste ledere.

Tirsdag gjorde Tysklands kansler Angela Merkel noe hun i to år har ment var helt utenkelig så lenge Russland fortsatt drev krig i Ukraina:

For første gang siden mai 2015 reiste hun til Russland for å ha offisielt, bilateralt møte med president Vladimir Putin.

Alexander Zemlianichenko / TT / NTB scanpix

Putin roste forholdet til Tyskland

Putin startet oppsummeringen av samtalene med å rose forholdet til Tyskland.

Russlands president la stor vekt på at Tyskland øker investeringene og at forholdet har bedret seg på flere området.

Hittil i år har den tysk-russisk handelen økt med over 40 prosent.

Putin viste også til at Tyskland er Russlands største kunde når det gjelder gass og olje.

Men straks Merkel og Putin hadde utvekslet høflige takketaler, utviklet pressekonferansen seg til å bli en oppsiktsvekkende åpen, direkte og hard ordveksling mellom den tyske og den russiske lederen.

ITAR-TASS / TT / NTB scanpix

Merkel: – Det må være lov å demonstrere

Merkel gjorde det helt klart at hun tok opp flere vanskelige saker med Putin.

Russlands president måtte stå stille og lytte mens Merkel ramset opp alle problemsakene hun hadde tatt opp.

– Diskusjonen kan være intens, sa Merkel.

Merkel reagerte blant annet på at minst 1000 russere er arrestert de siste ukene etter å demonstrert mot korrupsjon.

– Det er veldig riktig å ha rett til å demonstrere i et demokrati, sa Merkel til Putin.

Ba Putin beskytte homofile

Merkel reagerte også på at en rekke uavhengige organisasjoner i Russland er erklært som «utenlandske agenter».

– Selvstendige NGO’er er også en veldig viktig del av et demokrati, sa Merkel til Putin.

– Vårt politi reagerer forsiktigere enn politiet i Europa har gjort i tilsvarende saker, mente Putin.

Merkel tok også opp forfølgelsen av homofile i Tsjetsjenia, hvor russiske medier har meldt at over hundre skal ha blitt internert og minst tre homofile drept.

– Jeg snakket også om den veldig negative rapporten om hva som skjer med homoseksuelle i Tsjetsjenia og ba presidenten om å bruke sin innflytelse til å sikre at minoriteters rettigheter blir beskyttet, sa Merkel.

Russere uten noe alternativ

Samme dag som Merkel besøkte Russland, viste ferske meningsmålinger at russere i praksis ikke har noe alternativ til Putin som president.

Om lag halvparten sier at de ville stemt på Putin dersom det var valg søndag, ifølge Levada-senteret.

Nærmeste konkurrent er fortsatt ultranasjonalisten Zjirinovskij og kommunistlederen Zjuganov, som begge fikk ca. 3 prosent.

42 prosent av de spurte vet ikke hva de skal stemme, eller tror de ikke ville bruke stemmeretten.

Tolkes som ny linje i Moskva

Merkels besøk oppfattes i Moskva som en ny linje og et viktig skritt i retning av å bryte Russlands isolasjon.

– Tyskland har kommet til at «pisk» i form av sanksjoner ikke virker på det russiske lederskapet. Nå prøver man «gulrot», skriver avisen Kommersant.

– Brexit og Trump får Merkel til å søke støtte i øst, mener radiostasjonen Business FM.

Russere flest ønsker at forholdet mellom Russland og Vesten skal bli bedre.

Samtidig raser krigen videre i Ukraina, hvor de russiskstøttede opprørerne fortsatt mottar «frivillige» soldater, ammunisjon, penger og ressurser.

Russiske medier brukte tirsdag mye plass på å minne om Odessa-massakren, hvor en rekke pro-russiske opprører ble drept.

I forrige uke ble en OSSE-observatør drept og flere skadet da bilen deres kjørte på en mine i opprørsrepublikken Luhansk.

Merkel vil ha fred i Ukraina før sanksjonene oppheves

– Sanksjonene vil bli opphevet når Minsk-avtalen er implementert, sa Merkel.

I praksis betyr det at Russland-sanksjonene ikke vil bli opphevet med det første.

Merkel krevde at Russland la mer press på opprørerne for å oppfylle Minsk-avtalen.

– Vi vil at Ukraina får adgang og kontroll over sine grenser i Donbass, sa Merkel.

Putin svarte med å anklage regjeringen i Kiev for selv å skyve opprørsområdene fra seg.

– Maidan var et antikonstitusjonelt kupp, sa Putin.

– Vi innførte ikke rubelen i territoriene. Det sørget ukrainske myndigheter for ved å fjerne ukrainsk valuta, mente Russlands president.

Han understrekte også at Tyskland og Russland er enige om at det ikke er behov for en ny fredsavtale om Ukraina.

– Vi kan ikke lage flere planer før vi har fullført det vi tidligere er blitt enige om, sa Putin.

Putin måtte svare på russisk valgkampanje

Et annet svært sensitivt tema som kom opp, var Russlands rolle i det amerikanske presidentvalget og de kommende valgene i Europa.

Det siste året har Kreml-kontrollerte medier rettet en rekke beinharde angrep mot Merkel.

Både i USA, Frankrike og Tyskland har sikkerhetstjenestene anklaget Russland for å påvirke valgene.

– Påstandene om at Russland påvirket valget i USA er bare rykter, og det er merkelig i at man nå spekulerer om at Russland forsøker å påvirke valgprosessene i Europa, sa Putin.

Putin og Trump i telefonsamtale

Møtet mellom Putin og Merkel fortsatte tirsdag ettermiddag.

Et av temaene blir trolig det kontroversielle «North Stream 2»-prosjektet, hvor tyske og russiske næringsinteresser vil bygge en ny gassledning fra Russland til Tyskland.

Tysklands kansler hadde på forhånd gjort det klart at hun ikke ville bli mer enn en dag på Putins sommerresidens ved Svartehavet.

Opprinnelig skulle samtalene foregå i Moskva, men før helgen ble de flyttet til Sotsji.

En av årsakene skal ha vært at Putin ønsket å få med seg Formel 1-konkurransene, som har vært et hjertebarn for den russiske presidenten.

Senere på kvelden tirsdag skal Putin ha en telefonsamtale med Trump.

På forhånd var det ikke klart hva presidentene skulle snakke om.

Kreml har ved en rekke anledninger forsøkt å få til et toppmøte mellom Trump og Putin.

For Moskva vil det være det endelige symbolet på at det nå er nye tider i forholdet mellom Russland og Vesten.