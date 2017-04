Ny politiaksjon etter Stockholm-angrepet i natt

Mannen skal i avhør ha tilstått å ha utført angrepet som kostet fire menneskeliv. Opplysningen kommer fra anonyme politikilder og er så langt ikke offisielt bekreftet, men politiet har tidligere gitt uttrykk for at de stadig blir sikrere på at de har pågrepet mannen som kjørte lastebilen.

– Vi er overbevist om at dersom dette er riktig person, så vil han sitte innelåst resten av livet, sier den svenske politisjefen Jan Evensson til Agenda.

Natt til mandag gikk politiet til aksjon mot en bedrift i Sollentuna hvor siktede skal ha vært inne til jobbintervju i 2016.

– Jeg synes det er bra at politiet ikke lar noe være ugjort, men sjekker opp alt. Og han har jo en slags kobling til selskapet ettersom han var inne på intervju, sier bedriftslederen til Aftonbladet.

En tidligere kollega av siktede sier han fikk sparken fra saneringsbedriften de to jobbet i for noen måneder siden fordi han sov på jobben.

– Vi jobber med asbest. Det er ikke et miljø å sovne i, fortalte ekskollegaen.

Forbedret tilstand

De fire som ble drept i angrepet ble søndag identifisert. Det var en svensk jente i skolealder, en kvinne fra Uddevalla, en kvinne fra Belgia. Britisk UD har, i samråd med familiemedlemmer, bekreftet at den fjerde døde var Chris Bevington (41). Tre av dem døde i Drottninggatan, og den siste omkom på sykehus.

AFP / NTB scanpix / Privat

Tilstanden til to av de mest alvorlig sårede er forbedret, meldte lokale medier søndag kveld. Totalt er ni personer innlagt på intensivavdeling, men kun to av dem anses å ha kritiske skader, mot tidligere fire. Søndag ble et barn som var innlagt med alvorlige skader skrevet ut fra sykehus.

Skulle utvises

39-åringen skulle utvises og var ettersøkt av politiet. Statsminister Stefan Löfven uttrykte frustrasjon over at politiet ikke hadde sendt ham ut etter at han fikk endelig avslag på asylsøknaden i fjor sommer. Han fikk da fire uker til å forlate landet, og han ble etterlyst i februar da politiet ikke var i stand til å iverksette utvisningsvedtaket.

Fredrik Sandberg/TT

Han ble pågrepet fredag kveld, og han hadde da tydelige skader fra en brann i førerhuset etter at han hadde kjørt inn i kjøpesenteret Åhléns samme ettermiddag. Han må begjæres varetektsfengslet senest ved lunsjtider tirsdag, etter svensk kriminallovgivning.

Også en annen person er pågrepet i saken, men med lavere grad av mistanke enn mot 39-åringen.

Den antatte gjerningsmannen fikk avslått asylsøknad: Dette vet vi om terroristen i Stockholm

Terrorsmitte

Siktede har uttrykt sympati for ekstremistgruppen IS og andre ekstremistiske organisasjoner, sier Jonas Hysing i svensk politi. Ifølge Aftonbladet har mannen lagt ut propagandavideoer for IS på sin Facebook-side.

Bøe, Torstein / NTB scanpix

Terrorekspert Carsten Bagge Laustsen ved Aarhus universitet sier de blodige angrepene med kjøretøy man har vært vitne til i Nice, Berlin, London og nå i Stockholm, kan virke inspirerende på personer som allerede har vilje til å begå terror.

Se bildene: Tusenvis deltok på minnemarkering i Stockholm

–Terroren smitter, men det mest sentralene er fortsatt villigheten, sier han til Ritzau. Tidligere operativ sjef i den danske etterretningstjenesten, Frank Jensen, sier det var riktig av norske PST å forhøye beredskapen.

– Sett i lys av hvordan situasjonen i Europa har utviklet seg og de seneste angrepene, enten om det er snakk om smitteeffekt eller ikke, så er det i hvert fall grunn til å frykte at det kan komme flere angrep fra radikaliserte, sier han.