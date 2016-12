Ny skrekkbande kalt 3R sprer gru i afrikansk land

Kvinnen (30) fortalte nylig sin historie om voldtekt til menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch. Hun er en av flere i Den sentralafrikanske republikk med fortellinger som skremmer hjelpearbeidere i det fra før voldsherjede landet.

Skulle beskytte muslimsk folkegruppe

Historiene handler om en forholdsvis nydannet gruppe som kalles 3R. Gruppen ble angivelig dannet for å beskytte muslimer i folkegruppen fulanier mot angrep fra kristne militser. 3R står for «Return, Reclamation, Rehabilitation».

Den siste tiden har gruppen for alvor dukket opp på radaren hos dem som følger menneskerettighetsbrudd. Nye rapporter om voldtekter, plyndring, drap og tortur kommer stadig frem.

Historier om voldtekter og plyndring

På en uke i slutten av november fikk Human Rights Watch (HRW) dokumentert drap på minst 50 sivile i Ouham-Pendé-området som grenser til Tsjad og Kamerun. De snakket med vitner og ofre som beskrev drap på sivile, voldtekter og kvinner og jenter, plyndring og brenning av landsbyer. Titusener skal være på flukt i eget land som følge av gruppens aksjoner.

Edouard Dropsy for Human Rights Watch

General avviser overgrep

Gruppens leder er den selverklærte generalen Sidiki Abass. HRW har snakket med ham på telefon. Han hevder at hans folk respekterer menneskerettighetene og benekter at de har begått overgrep. En annen talsmann for gruppen vedgår derimot at enkelte medlemmer i kampens hete har stjålet ting, men sier at de «som gruppe ikke plyndrer».

– Voldtektsmenn i kø

Historiene som HRW får fortalt, gir imidlertid et annet bilde. En talsmann for FN sier også til Al Jazeera at 3R står bak en rekke overgrep. Kvinnen på 30 som ble spurt hvor ektemannen var, sier hun ble kastet på bakken og voldtatt av en, mens nestemann sto i kø.

– Det hørtes skyting utenfor, og de dro begge to da den første var ferdig. Mine to små barn sto ved siden av og gråt, forteller hun.

Voldtatt mens sønnen så på

En 33-årig kvinne rømte til skogs sammen med ektemann og en syvåring da 3R angrep. Mannen ble imidlertid skutt i benet og de kom fra hverandre. Kvinnen og sønnen støtte på ti 3R-krigere. To av dem voldtok henne mens 7-åringen sto ved siden av, forteller hun.

Ser overgrepet for seg i drømme

En 14-årig pike forteller hvordan en 3R-kriger truet både henne og faren med at han ville drepe dem hvis hun ikke lå med ham. Faren måtte sitte under et tre et stykke unna mens mannen fullbyrdet voldtekten. Jenta sliter med ettervirkninger.

– Noen ganger drømmer jeg at den mannen voldtar meg og at han skal drepe meg når han er ferdig, forteller hun til HRW.

– Slo meg med metallkabel

Andre forteller om tortur. En 21-åring sier han ble fraktet til en 3R-base da de mistenkte ham for å ha våpen, men han nektet. Han sier de ville torturere ham til han sa hvor våpenet var.

– De bandt hendene mine til føttene bak min rygg i to dager. De slo meg med en metallkabel, forteller han. Etter to dager kom soldater fra FN-styrken i landet og tok ham med seg. HRW har sett skader på overkroppen hans.

– Selv nå nesten to måneder senere kaster jeg opp, og det gjør fortsatt vondt å spise, sier han.

Krise i årevis

Den sentralafrikanske republikk er et land med drøyt fem millioner innbyggere. Det har vært krise i landet i årevis og den ble verre i 2012 da - i hovedsak muslimske - Seleka-opprørere startet et felttog mot regjeringen og i 2013 tok kontroll over hovedstaden Bangui. De innførte et regime med mange overgrep mot befolkningen. Samme år tok - i hovedsak kristne og animistiske - militser kalt anti-Balaka opp kampen. I 2014 drev de Seleka-regimet ut. Volden i landet har imidlertid fortsatt, og Human Rights Watch har dokumentert brutalitet fra begge sider.