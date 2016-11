Ny undersøkelse: Hver fjerde republikaner i Florida stemmer på Hillary Clinton

En uke før valget har Hillary Clinton fått svært gode nyheter fra solskinnsstaten Florida. En fersk undersøkelse blant folk som allerede har forhåndsstemt viser at hun har en solid ledelse over Donald Trump.

Clinton har fått 55 prosent av stemmene hittil, mens Trump har fått 37 prosent, ifølge undersøkelsen, som er utført av Targetsmart og universitetet College of William & Mary.

718 personer ble spurt i meningsmålingen. Av disse sa 311 at de allerede hadde forhåndsstemt. Feilmarginen vil derfor være betydelig, men undersøkelsen er likevel oppsiktsvekkende.

Hele 28 prosent av registrerte republikanere sier at de har trosset partilojaliteten og stemt på den tidligere utenriksministeren, ifølge målingen, som ble kunngjort på nyhetsprogrammet The Last Word with Lawrence O’Donnell på TV-stasjonen MSNBC sent tirsdag kveld.

New @_TargetSmart/@williamandmary FL poll: HRC 48 - DJT 40 Early voters from FL SoS: 55 - 38 Likely voters, haven't voted yet: 42 - 43

Seks prosent av demokratene stemte på Trump

Til sammenligning stemte kun ni prosent av republikanerne for Barack Obama ved forrige valg.

Undersøkelsen indikerer også at seks prosent av de registrerte demokratene har stemt på Donald Trump.

Den overraskende store oppslutningen blant republikanere vil i stor grad kompensere for at afroamerikanske velgere i Florida ikke ser ut til å være like entusiastiske for Clinton som de hadde for Barack Obama i 2008 og 2012.

Aftenposten skriver vanligvis ikke om enkeltmålinger. Denne er relevant fordi det er den første i valgkampen som utelukkende har spurt folk etter at de har valgt – i stedet for å spørre dem hvem de tror de kommer til å stemme på.

3,7 millioner har allerede stemt

Siden forrige mandag har velgere i Florida hatt muligheten til å forhåndsstemme. Hele 3,7 millioner mennesker hadde allerede benyttet seg av muligheten i løpet av den første uken, ifølge offisielle tall.

Florida er Trumps andre hjem og delstaten der han har sitt landsted. Det er også en delstat han absolutt må vinne ved valget 8. november.

Uten de 29 valgmennene fra denne delstaten vil det bli tilnærmet umulig for Trump å vinne de 270 han trenger for å bli USAs neste president.

Trump leder på de siste målingene

Trump har hatt god grunn til optimisme den siste uken. Meningsmålingene i Florida har vist en klar oppgang for milliardæren og TV-stjernen.

Et gjennomsnitt av de siste målingene gir 70-åringen en knapp ledelse på 0,8 prosentpoeng over hans 69-årige motstander.

Den nye undersøkelsen indikerer at Trump har langt større grunn til å være urolig enn målingene skulle tilsi.

Men ikke alle tror at det kan stemme at hver fjerde republikaner i Florida har hoppet over gjerdet for å stemme på Clinton. Blant de skeptiske er The New York Times’ statistikkguru Nate Cohn, som henviser til at målinger viser at 80 prosent av republikanere i Florida støtter Trump:

Clinton's not winning 28% of registered Republican early voters in Florida. Just saying.

Det endelige svaret får vi selvsagt først om en uke, etter at alle stemmene er talt.