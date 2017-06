Nye allianser. Hjerneflukt. Et sterkere Europa. Slik endrer Trump verden ved å trekke USA fra globalt samarbeid

– President Xi Jinping kunne ikke engang drømt om en slik gavepakke Kina har fått fra Donald Trump. Det gir dem sjansen til å ta det moralske overtaket, sier økonomiprofessor Christopher Balding ved Peking University i Kina til Aftenposten.

Trumps beslutning om å trekke seg ut av Parisavtalen er en «enestående, strategisk gave til kineserne», skrev The New York Times i en kommentar denne uken. Balding er selv er amerikansk, men jobber ved universitetet i Shenzhen.

– I første omgang er dette en PR-seier for Kina. Nå snakker alle om Kina i positive ordelag, sier Balding, men legger til at det også ligger et paradoks i dette:

– Jeg har ikke sett mange endringer i form av praktisk politikk. Kinas president forsvarte frihandel på det økonomiske forumet i Davos, men landet har fortsatt en lukket økonomi. De er fortsatt en stor forurenser.

Gjør prinsipper om til praksis

Thomas Wright har gått gjennom alt Trump har skrevet og sagt de siste tredve årene. Han mener presidenten nå setter sine kjerneprinsipper ut i livet.

– Presidenten er mye mer ideologisk enn folk tror. Det er forbausende konsekvent. Han har radikale ideer som har vært de samme i tre tiår. Det bunner i en dyp mistillit til internasjonalt samarbeid, sier Wright, som er direktør for Europa-USA-instituttet på Brookings Institute i Washington.

Brookingsdirektøren er usikker på om Trump er klar over konsekvensene av sine handlinger. Og om han bryr seg.

– En god del av det han gjør kan reverseres, og det er mulig Europa og Kina kan reise seg og ta ansvar. Men situasjonen er svært ustabil, og jeg frykter en krisesituasjon når det gjelder økonomi eller sikkerhet. Da kan han fort gjøre permanent skade, sier Wright.

En strategisk gave til Kina

Flere analytikere mener Midtens rike nå ser en gyllen mulighet til å stå frem som en global leder.

– På områder landet har en sterk egeninteresse av å påvirke utviklingen, kan Kina være interessert i å påta seg et globalt lederansvar. Innsatsen mot klimaendringer er et slikt område, vilkårene for internasjonal handel er et annet, sier Zhao Hai, forsker ved det nasjonale institutt for strategiske studier ved Tsinghua-universitetet i Beijing, til Aftenposten.

Kinas offisielle nyhetsbyrå Xinhua beskrev fredag Trumps avgjørelse som et ”globalt tilbakeslag”, og mener det ikke er sannsynlig at noe land alene kan lede den globale innsatsen for å bekjempe klimaendringer:

«Trumps avgjørelse om å droppe Paris-avtalen vil etterlate ganske store sko som det ikke vil være lett for ett land å fylle,» skriver Xinhua.

Europa ser etter nye allianser

Det er ikke bare Kina som vil fylle tomrommene Trump etterlater seg når han trekker USA ut av internasjonalt samarbeid. Tysklands kansler Angela Merkel sådde frøet om en ny verdensorden forrige helg. På et valgkampstopp i Tyskland, og med en diger ølseidel foran seg, sa Merkel at Europa måtte tenke nytt og stå på egne ben.

Det sammenfaller med at Europas økonomi nå endelig ser ut til å skyte fart. Denne uken har både Italia, Spania og Tyskland rapportert sterkt synkende arbeidsledighet, mens Portugals økonomi er i kraftig oppsving.

Både Indias og Kinas statsministre har vært på besøk hos Merkel og flere andre europeiske ledere denne uken. I Brussel fredag fastslo EU og Kina at de står fast på prinsippene i Paris-avtalen.

Også Frankrikes nye president Emmanuel Macron har tråkket inn på den internasjonale arenaen. Torsdag kveld svarte Macron direkte på Trumps klimautspill med å tale til verden på både fransk og engelsk.

– Make the planet great again, var budskapet fra den franske presidenten.

Her er seks arenaer for global maktkamp:

Handel

Donald Trump har trukket USA ut av handelsavtalen TPP, som omfattet landene rundt Stillehavet. Han vil også reforhandle NAFTA, handelsavtalen med Mexico og Canada. Den siste uken har han hudflettet Tyskland på Twitter fordi han mener handelsbalansen er urettferdig. Det er i skarp kontrast til Kinas Xi Jinping, som har forsvart frihandel, blant annet i Davos tidligere i vår.

Trumps raljering og proteksjonisme kan gi andre land kjempefordeler, advarer analytiker Carl Weinberg ved High Frequency Economics i et brev til kunder.

«Europas vekstpotensial vil vokse enormt hvis de får tilgang til Kinas silkeruter. Dette er utgangspunktet for et globalt maktskifte av stort omfang,» skriver han.

Samtidig er EU i gang med forhandlinger om handelsavtaler med en lang rekke land – blant annet India, og søramerikanske Mercosur, som omfatter Brasil.

I have a message for you guys. #ScienceMarch pic.twitter.com/ZnkFIIksdx — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 10, 2017

Forskning

I tillegg til å ta USA ut av internasjonalt samarbeid, vil Donald Trump stramme inn på immigrasjonsreglene og kutte kraftig i den statlige støtten til forskning. Noen statlige institusjoner vil han eliminere helt. Mange amerikanere frykter at det kan føre til en omvendt hjerneflukt.

– USA har veldig sterke forskningsmiljøer, men de er avhengig av finansiering for å opprettholde disse. På sikt kan det kunne føre til at talent flyter til andre land, sier klimaekspert Eystein Jansen, som er professor ved Universitetet i Bergen.

Frankrikes Emmanuel Macron fridde til amerikanske klimaforskere på Twitter allerede i februar. Han gjentok invitasjonen i talen sin i går. – Dere er velkommen hos oss. Kom hit! sa Macron torsdag kveld.

Klima

Trump har trukket USA ut av Parisavtalen, kutter i budsjettet til miljøverndepartementet, bygger ned president Obamas plan for renere kraftverk, og har redusert utslippskravene til amerikanske biler. Det står i sterk kontrast til EU og Kina, som investerer stadig mer i grønn energi.

– Å investere i grønn energi nå er smart økonomi. Det vet kineserne, sier Professor Balding.

Kinas befolkningen krever løsninger på landets store forurensningsproblemer. Landet skal frem til 2020 bruke over 3000 milliarder kroner på å redusere sin avhengighet av den sterkt forurensende kullkraftproduksjonen.

– Ved å samarbeide med Europa om klima, kan Kina nå aksle en del av det lederansvar som USA nå fraskriver seg, sier Zhao Hai, ved Tsinghua-universitetet i Beijing.

Energi

Trump hadde så vidt satt seg på flyet etter sitt statsbesøk i Saudi-Arabia, før prins Mohammed bin Salman dro til Moskva for lange møter i Kreml med Putin, hans ministre og Rosneft-sjefen Igor Setsjin.

Samtalene var banebrytende på flere områder, ifølge flere Reuters-kilder. Som reaksjon på Trumps erklærte kamp mot oljeprodusentene har Russland og Saudi-Arabia – som ellers er beinharde konkurrenter i form av å være verdens to største oljeprodusenter – begynt å diskutere hvordan de skal dele hele Asia mellom seg.

For et år siden ville mange sett på slike planer som helt usannsynlig. Før jul fikk Russland og Saudi-Arabia på plass avtalen om å begrense oljeproduksjonen for å øke oljeprisen, og nå planlegger Moskva og Riyadh nye gigantiske samarbeidsprosjekter.

«En ny «axis of love», konkluderte Reuters.

Sikkerhetspolitikk

Det var sjokk og vantro på NATO-møtet i forrige uke, da Trump ikke ga sin uforbeholdne støtte til artikkel fem, som forplikter alliansens medlemmer til å forsvare hverandre. Trump refset i stedet NATO-medlemmene fordi de ikke investerer nok i forsvar.

Usikkerheten har ført til snakk om en styrket europeisk satsing på forsvar. India og Russland forsterker også sitt samarbeid innen atomkraft, våpen, forskning og militært samarbeid.

Russlands Vladimir Putin minnet i St. Petersburg torsdag om at makten har flere tyngdepunkt.

– Våre partnere og enkelte land har lenge prøvd å legge bånd på Russland og forhindre vårt legitime ønske om å sikre våre nasjonale interesser. Det virker ikke, det har null effekt. Vi lever allerede i en multipolar verden. Og det liker ikke de som har monopol, sa Putin.

Global makt og innflytelse

Trump har satt foten ned for amerikansk politisk deltagelse i flere konferanser, og sa blankt nei til å komme selv eller sende utenriksminister Tillerson til St. Petersburg-konferansen denne uken. Indias statsminister Narendra Modi brukte Trump-leirens fravær til å ta hovedrollen med Putin.

En rekke byer, delstater og store selskaper taler nå Trump midt imot, og sier de uansett ville følge avtalen. Noen av USAs mektigste næringslivsledere, deriblant Teslas Elon Musk, trakk seg fra presidentrådet.

– Trump svekker seg selv, og Det hvite hus, med måten han oppfører seg på og den politikken han fører, mener Christopher Balding ved Peking University.