Nye dronebilder viser et Aleppo i ruiner

Video tatt med drone i Aleppo viser enorme ødeleggelser på byen hvor det har vært borgerkrig i over fire år.

ABDALRHMAN ISMAIL / X03740

Aleppo, som ligger nordvest i Syria, er blitt svært hardt rammet i krigen. Situasjonen har fått enkelte til å sammenligne byen med beleiringen av Stalingrad under 2. verdenskrig.

Konflikten i Syria er langvarig og har mange parter. Bruk to minutter for å få en kjapp oversikt med videoen under.

Se også: Søstrene fra Bærum dro til Syria for utføre jihad. Sadiq Juma har ikke gitt opp å få døtrene hjem igjen.