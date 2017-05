Nye ebola-tilfeller i Kongo

Meldingen fra FN-byrået kommer dagen etter at WHO erklærte et nytt ebolautbrudd nordøst i landet. Nå er det registrert elleve mistenkte tilfeller, inkludert tre rapporterte dødsfall i Likati i Bas-Uele-provinsen. Kun én av de døde testet positivt for ebolaviruset som tidligere har herjet i landet.

WHO jobber tett med kongolesiske myndigheter for å sende helsepersonell og beskyttelsesutstyr til det avsidesliggende området, som er vanskelig å ta seg fram til.

Guinea, Liberia og Sierra Leone var de tre landene som var hardest rammet av ebolaepidemien i 2014. Da døde over 11.000 mennesker.

I Kongo krevde den dødelige sykdommen 49 liv samme år, viser offisielle tall. Utbruddet ble imidlertid raskt brakt under kontroll, og det hadde ingen forbindelse med utbruddet i Vest-Afrika, ifølge eksperter.

Ebolaviruset ble registrert for første gang i Kongo i 1976. Siden har det vært sju ebolautbrudd i landet. 90 prosent av dem som blir smittet, dør av sykdommen.