Nye sammenstøt om oljeledning i Nord-Dakota

Rundt 400 demonstranter forsøkte å krysse en bro som har vært sperret siden slutten av oktober. Demonstrantene kalte det «et pågående opprør», og politi sto på linje for å hindre at demonstrantene tok seg frem, opplyser sheriffens kontor.

En video fra en av demonstrantene viser det som ser ut til å være vannkanoner og tåregass bli avfyrt mot demonstrantene.

Oljerørledningen skal etter planen legges under Missouri-elven nær grenseområdet mellom Nord- og Sør-Dakota. Elven er en ferskvannskilde for innbyggerne i Sioux-reservatet i Standing Rock, som blant annet frykter at eventuelle lekkasjer vil ødelegge drikkevannet og områder som er viktige for deres kultur.

DNB har vært involvert, men har begynt å trekke seg ut

Aftenposten har tidligere skrevet at DNB har vært en av de internasjonale bankene som bidrar med kapital til utbyggingen av den omstridte oljeletingen.

Forrige uke kom nyheten om at DNBs fond har solgt sine eierandeler i selskapene som bygger den omstridte rørledningen. Likevel kommer låneengasjementet deres til å fortsette, noe som er mye mer omfattende.