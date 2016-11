Europa preges av krangling og dype splittelser, men når det kommer til amerikansk politikk, er enigheten stor.

Nordmenn, svensker, dansker, finner, franskmenn, tyskere og briter blir «redde», «sinte», «triste» og «skuffede» ved tanken på Donald Trump som president i USA.

Det viser ferske tall fra meningsmålingsgiganten YouGov.

Andelen som sier de blir «glade» eller «lettet» om Trump vinner ved valget på tirsdag, varierer fra 1 til 5 prosent.

Mens Trump gjerne omtaler seg selv og sin politikk som «fantastisk», «utmerket» og «den beste», er det få som kjøper dette på vår side av Atlanterhavet.

Kun 2 prosent av nordmenn mener han vil bli en «utmerket» president, mens 18 prosent mener han blir «dårlig» og 59 prosent mener han vil bli «fryktelig». I alle landene i undersøkelsen er det over 50 prosent som sier han blir «fryktelig» som president.

Trump har skremt europeerne flere ganger, blant annet ved å så tvil om USA vil stille opp dersom et NATO-land blir angrepet.

Det vakte også oppsikt da han omtalte EU-hovedstaden Brussel som et «hellhole» etter terrorangrepene i Paris.

USA har fått nok. Nå er råkjøret i gang for å få Europa til å punge ut for eget forsvar

73 prosent ville stemt på Hillary

Dataene viser ikke overraskende at Hillary Clinton ville blitt den soleklare vinneren om Europa skulle avgjort presidentvalget i USA.

Støtten om Trump ligger på 10 prosent eller lavere i alle landene. I Norge er det kun 8 prosent som sier de ville stemt på reality-kjendisen. Til sammenligning svarer 73 prosent av de ville stemt på Clinton. Resten er usikre.

Heller ikke i Europa klarer hun å vekke noen voldsom begeistring, slik Obama gjorde i 2008. Den gjengse oppfatning, ifølge YouGov, er at hun kommer til å bli en ganske gjennomsnittlig president.

Tror på Clinton-seier

Folk virker også ganske trygge på at Clinton kommer til å vinne valget til slutt. 78 prosent av nordmenn og 85 prosent av dansker tror på Hillary-seier. Britene, muligens kloke av skade etter Brexit-overraskelsen i juni, er litt mer skeptiske. Der tror 64 prosent at Hillary vinner, mens 28 prosent sier at de ikke vet.

Målingen ble imidlertid tatt opp før fredagens nyhet om at FBI vil se på ny informasjon i e-postsaken. Den siste uken har Clinton-ledelsen skrumpet kraftig inn og nettstedet FiveThirtyEight estimerer nå at det er en 33,7 prosent sannsynlighet for at Trump vinner.

Meningsmålerne har bommet grovt en rekke ganger de siste årene. Kan de ta feil om Trump også?

Russland skiller seg ut

De ferske tallene fra YouGov stemmer godt med resultatene fra tidligere undersøkelser, der også land øst og sør i Europa er med. Gallups globale måling fra august og september viste at Clinton var den foretrukne kandidaten over Trump i 43 av de 44 landene de tok opp undersøkelsen i.

Det kommer kanskje ikke som noen bombe at det er Russland som skiller seg ut. Der er støtten til Trump 23 prosentpoeng høyere enn støtten til Clinton.

I motsatt ende ligger Portugal der 85 prosent støtter Clinton og kun 5 prosent støtter Trump - som gir henne en ledelse på 80 prosentpoeng.