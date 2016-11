Bakgrunnen skal være at de to filmet i nærheten av et militært hovedkvarter i provinsen Diyarkabir.

Etter å ha blitt pågrepet lørdag morgen og avhørt, ble TV-journalistene angivelig overført til en politiavdeling som har ansvar for å sende uønskede utlendinger ut av landet.

Tidligere denne måneden ble en fransk journalist pågrepet sør i Tyrkia, i nærheten av grensa mot Syria. Han ble senere utvist av landet.