Nyhetsbyrå: Alle sykehus i opprørskontrollerte Aleppo ute av drift

– Disse ødeleggelsene av livsviktig infrastruktur lar den beleirede befolkningen, deriblant barn og eldre, stå igjen uten livreddende helsetjenester, skriver Aleppos helsedirektorat i en pressemelding, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Representanten for Verdens helseorganisasjon (WHO) i Syria, Elizabeth Hoff, sier en FN-ledet gruppe av nødhjelpsorganisasjoner i Tyrkia bekrefter at alle sykehusene i Øst-Aleppo er ute av drift.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder på sin side at enkelte sykehus i Øst-Aleppo fortsatt er i drift, men at mange innbyggere ikke tør oppsøke dem i frykt for angrep.

– Seks mennesker drept

De kraftige luftangrepene mot Aleppo fortsatte lørdag. Minst 27 mennesker ble drept i luft- og artilleriangrep utført av det syriske regimet, ifølge SOHR.

Skoler i Øst-Aleppo har opplyst at de holder stengt i helgen av hensyn til elevene og lærernes sikkerhet. Mange av skolene har flyttet til kjellere for å være mindre utsatt for angrep.

Ett av de siste fungerende sykehusene i den opprørskontrollerte delen av byen ble rammet av artilleriangrep fredag. To pasienter skal ha blitt drept, mens flere ansatte ble såret.

Evakuerte spedbarn

Også Øst-Aleppos siste barnesykehus skal ha blitt truffet flere angrep i løpet av den siste uken. Nyhetsbyrået AP har snakket med en lege ved sykehuset, som opplyste at personalet måtte flytte 14 spedbarn i kuvøser fra sykehuset til en annen klinikk i nærheten, mens bombeangrepene fortsatte.

Se Al Jazeeras video fra dramaet:

– Da vi kjørte ut med ambulansen, ble det skutt fra kampfly og med artilleri. Men takk gud, vi ble ikke truffet, sa legen, som bare oppga fornavnet sitt, Hatem, av frykt for represalier mot familien.

Syria-eksperten Fabrice Balance fra Washington Institute for Near East Policy mener opptrappingen av angrepene har sammenheng med det kommende regjeringsskiftet i USA. Syrias president Bashar al-Assad og hans allierte Russland og Iran håper å ta kontroll over størst mulig områder før Donald Trump overtar som president, mener Balance.

– Russland, Damaskus og Teheran vil gjenerobre Øst-Aleppo raskt. USA er paralysert, hevder han.