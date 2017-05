Overgrep og voldtekter er ofte blitt forstått eller feilaktig registrert som mobbing, trakassering eller som noe som har skjedd med offerets samtykke, viser undersøkelsene til det nyhetsbyrået Associated Press.

De har systematisert innrapporteringer av seksuelle overgrep mot elever i grunnskolen utført av medelever. Tidsrommet de har kartlagt er fra høsten 2011 til våren 2015. For å supplere deres undersøkelser har de også tatt for seg offisiell kriminalstatistikk.

Undersøkelsene viser at elever står bak 17.000 rapporterte overgrep i de 12 første årstrinnene på skoler i USA i denne tidsperioden.

Dessuten er seksuelle overgrep utført av medelever mer vanlig enn at lærere forgriper seg på elever, ifølge nyhetsbyrået.

Totalt er det om lag 50 millioner elever på de 12 første årstrinnene i landet.

– Bare toppen av isfjellet

Det amerikanske nyhetsbyrået poengterer at tallet de har kommet frem til bare er toppen av isfjellet, ettersom mange ofre ikke melder fra, at man i noen stater ikke tar vare på innrapporteringer og at det varierer hvordan forskjellige skoler og stater registrerer og systematiserer informasjon om seksuelle overgrep.

Grunnskoler er ikke pålagt å registrere eller avdekke seksuell vold, og mange skoler føler seg dessuten presset til å skjule rapporterte overgrep, skriver AP.

Dette skal skyldes at det kan utløse en rekke krav om de kjenner til slike hendelser.

Skoler skal ha skjult beviser

I en rekke tilfeller skal skoler enten ha vært uvillige eller dårlig rustet til å løse problemet, til tross for at dette kan medføre at de kan få store erstatningssøksmål mot seg.

I enkelte tilfeller mener AP at de også ser at rektorer og lærere bevisst har skjult beviser av en mulig kriminell handling for å beskytte skolens rykte.

– Ingen skole ønsker at deres skole skal bli kjent som en voldtektsskole, som blir listet i en avis som en skole under etterforskning. Skoler forsøker å skjule hendelser. Det er bare de modige rektorene som gjør det rette, sier Dr. Bill Howe til AP.

Han er en tidligere lærer som i 17 år gransket hvordan staten Connecticut fulgte opp lovgivning som skulle beskytte ofre for seksuelle overgrep i skolen.

Skjer der elever er uten tilsyn

Ifølge offisiell kriminalstatistikk som nyhetsbyrået har hentet inn er skoler stedet der nest flest barn og ungdom blir utsatt for seksuelle overgrep av jevnaldrende. Hjemmet er stedet der flest unge er blitt utsatt for overgrep av andre unge personer.

På skolene har overgrepene skjedd der elever er blitt forlatt uten tilsyn, slik som på busser, toaletter, ganger og garderober, viser undersøkelsene til nyhetsbyrået. Overgrepene har skjedd på alle typer skoler, uavhengig av om skolene er på landet, i forsteder eller i et rikt nabolag i en by.

Den mest vanlige formen for overgrep er ved berøring, men hver femte innrapportering omhandler voldtekt hvor den seksuelle omgangen er samleie, analsex, oralsex eller penetrering med en gjenstand.

Fem prosent av den seksuelle volden involverer barn på fem og seks år. Tallet øker imidlertid drastisk når barna passer 10–11 år, og det fortsetter å øke til de blir 14 år. Etter at de unge blir eldre enn dette, faller tallene noe, ifølge nyhetsbyrået.