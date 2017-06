Nyhetsbyråer: Flere skal være drept i angrep på Teherans nasjonalforsamling og selvmordsangrep ved mausoleet til Khomeini

Flere angripere skal ha stormet inn i Irans parlament, mens en selvmordsbomber angrep ayatolla Khomeinis mausoleum, ifølge nyhetsbyrået AP.

Det er uklart hvem som står bak angrepene, og situasjonen i den iranske hovedstaden var fortsatt uavklart og meldingene sprikende onsdag formiddag.

Iransk fjernsyn har meldt at fire personer har angrepet nasjonalforsamlingen, og at åtte personer er såret. Nyhetsbyrået Tasnim melder at minst én sikkerhetsvakt er drept i angrepet, ifølge Reuters.

Minst én person er også drept i det som beskrives som et selvmordsangrep ved Ruhollah Khomeinis mausoleum, melder nyhetsbyrået ISNA, men det er uklart om vedkommende er identisk med selvmordsbomberen.

I tillegg skal fem personer ha blitt såret etter at tre andre angripere begynte å skyte i mausoleet, som ligger i utkanten av Teheran. Iransk fjernsyn omtaler angriperne som «terrorister».

Mausoleet ligger helt ute ved flyplassen. Det er et enormt anlegg, med moské og universitet.

Skyting ved nasjonalforsamlingen

Det er nyhetsbyrået Reuters som siterer det iranske nyhetsbyrået Tasnim på at en vakt er drept i skytingen i nasjonalforsamlingen i Teheran.

Nyhetsbyråene ISNA og Fars melder at tre personer er skutt i nasjonalforsamlingen, blant dem minst én vakt. Kort tid etter ble det også meldt om at flere er såret ved ayatollah Khomeinis mausoleum i den iranske hovedstaden.

Mens enkelte medier melder om én angriper i nasjonalforsamlingen, skriver andre at tre personer med rifler og en pistol tok seg inn i bygningen.

Sikkerhetsstyrker har samlet seg både i og utenfor nasjonalforsamlingen, opplyser øyenvitner til nyhetsbyrået Reuters. De sier også at angrepet er over.

Det er fortsatt uklart hvem som står bak skytingen og hva som er motivet, ifølge nyhetsbyrået. Ifølge Reuters skal hendelsen ved parlamentet være over.