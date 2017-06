Nynazister tiltalt for bombeangrep i Göteborg

En av de tre tiltalte, Viktor Melin (23), utpekes i svensk presse som en tidligere kampgruppesjef i den Svenska motståndsrörelsen, som ifølge eksperter teller flere hundre militante høyreekstremister.

Aftenposten intervjuet Melin i april i fjor i forbindelse med flere artikler om segregeringen som skjer i Sverige. Da sa Melin følgende på Aftenpostens spørsmål:

– Hvor langt er dere villige til å gå for å nå målene deres?

— Vi går så langt som det trengs.

– Omfatter det vold?

— Hvor langt vil du gå for å verne familien din?

Høyreradikale i Göteborg: - Vi går så langt som nødvendig

Bare måneder etter intervjuet smeller det altså flere steder i Göteborg.

– Det er snakk om svært alvorlig kriminalitet. Vi påstår at gjerningene har vært politisk motivert og at målene for angrepene er de samme som den svenske Hvit makt–miløet har interesse av å angripe, sier etterforskningsleder Mats Ljungqvist til Expressen.

Fakta: MILITANTE HØYREEKSTREMISTER Dette er et anslag på militante høyreekstremister i Norden: Norge: Færre enn 50 Sverige: Flere hundre Danmark: Færre enn 20 Finland: 50–100 (kanskje noe mer) Kilde: Eksperter på høyreekstreme miljøer i Norden

– Ikke terror

Ljungqvist har ikke tatt ut tiltale etter terrorlovgivningen. Han forklarer det med at man ikke kan se at angrepene har virket alvorlig destabiliserende.

I november i fjor ble en bombe sprengt utenfor fagforeningen Syndikalisternas lokaler i Göteborg. Etter bomben mot asylmottaket i januar, ble det senere samme måned oppdaget en bombe på et flyktningmottak på en campingplass i byen. Bomben ble desarmert og ingen ble skadet.

De tre mistenktes forsvarere ønsker ikke å kommentere tiltalene. Alle de tiltalte nekter for å ha gjort noe ulovlig.

Rettssaken er ventet å starte 21. juni, og det er satt av fire dager.