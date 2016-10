Obama: - Jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor jeg vant Nobels fredspris

Barack Obama har bare to og en halv måned igjen i Det hvite hus før han må finne seg noe nytt å gjøre. TV-komikeren Stephen Colbert, som er programleder for «The Late Show», inviterte derfor presidenten til et slags jobbintervju.

Blant spørsmålene Obama fikk fra Colbert, for anledningen i en rolle som yrkesveileder: «Har du vunnet noen priser?»

Vel, jeg har 40 æresprofessorater fra ulike universisteter. Og så vant jeg Nobels fredspris, svarer Obama på Colberts spørsmål.

– Hva fikk du den for? spør Colbert.

– For å være helt ærlig: Det vet jeg fortsatt ikke, svarer presidenten.

Barack Obama vant Nobels fredspris i 2009, under ett år etter at han overtok som USAs president. Nobelkomiteens daværende leder, Thorbjørn Jagland, sa at Obama fikk prisen for å ha bidratt til nedrustning av atomvåpen.

Kritikere – og dem var det mange av – mente at Obama ble tildelt fredsprisen for å markere at åtte år med George W. Bush som USAs president var over.

Se deler av intervjuet her:

Ble spurt om manglende forfremmelse

Colbert har lenge vært en sterk kritiker av Donald Trump, noe han igjen ga uttrykk for da han ba Obama velge mellom to ulike typer snacks:

– Vil du ha en ekstra fiberrik granola bar som har reist til mer enn 100 land, eller vil du ha denne skrukkete mandarinen dekket av golden retriever-hår, fylt med galle, som jeg aldri ville latt være alene med kvinnen jeg elsker?

Obama gikk for førstnevnte.

Presidenten ble også spurt av «yrkesveilederen» Colbert, som lot som om han fylte ut et skjema for en jobbsøker, om hvorfor han ikke hadde blitt forfremmet i løpet av de siste åtte årene.

– Jeg har vært i en jobb der det ikke har vært så mange muligheter til å bevege seg oppover i systemet. Den eneste med en mektigere jobb enn meg, har vært kona mi, svarte Obama.

President Obama er kjent for å være en komiker med god timing. Blant høydepunktene har vært den årlige middagen for reporterne som dekker Det hvite hus. Under årets middag mobbet Obama Trump, Clinton og pressen.

Snapchat-blomsterkrone på hodet

Presidenten stilte opp på intervjuet i et forsøk på å få unge amerikanere til å stemme ved valget 8 november.

– Jeg pleier å si det til dem direkte: Dette er det viktigste valget i livene deres. De kan lage historie. Resultatet i november kan endre livene deres for alltid, så de er nødt til å gå ut og stemme, sa Obama.

Colbert, fortsatt i karakter, lot som han ikke fulgte med.

– Vet du at det nå finnes et Snapchat-filter som gir deg en blomsterkrone?

– Selvfølgelig vet jeg det, svarte Obama.

Med blomsterkronefilter rundt hodet.