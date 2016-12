Obama: Jeg kunne ha vunnet over Trump

USAs avtroppende president Barack Obama mener han kunne ha blitt valgt for en tredje periode dersom reglene tillot det. – Aldri, svarer Donald Trump.

I et intervju med sin tidligere rådgiver David Axelrod i podcasten «The Axe Files», sier Obama at flertallet av amerikanerne ser USA som «tolerant og mangfoldig og åpent og fullt av energi».

Sprøyt

– Problemet er at det ikke alltid åpenbarer seg i politikken. Jeg er sikker på at jeg kunne ha mobilisert et flertall av amerikanerne om jeg hadde stilt til valg igjen, sier Obama.

USAs grunnlov forbyr presidenter å sitte mer enn to fireårsperioder og det var Hillary Clinton som stilte til valg for Det demokratiske partiet.

I intervjuet sa Obama også at han ikke kjøper argumentet at “demokratene på en måte har forlatt den hvite arbeiderklassen. Jeg synes det er sprøyt».

Twitter-Trump: ALDRI

Noen timer etter at intervjuet var offentliggjort, svarte landets kommende president, Donald Trump på Twitter. Han avviser blankt at Obama kunne ha vunnet.

– President Obama mener at han ville vunnet mot meg. Han bør si det, men jeg sier ALDRI, skriver Trump på Twitter og viser til at jobber har forsvunnet ut av landet, IS og helsereformen Obamacare.

Amerikanere tror på bedre tider i 2017

Samtidig viser en ny måling at mange amerikanere tror på bedre tider i 2017.

Kun 18 prosent av de spurte synes at utviklingen i USA var positiv i året som gikk. 33 prosent mener situasjonen er forverret. Den største kategorien, 47 prosent, mener imidlertid at tingenes tilstand er uendret.

På det personlige plan er mange optimistiske. 55 prosent mener at de vil få det bedre neste år.

Målingen, som er gjort av nyhetsbyrået Associated Press og gallupinstituttet Times Square Alliance, viser at flere demokrater enn republikanere mener 2016 var et verre år enn 2015. Flere republikanere enn demokrater tror i følge målingen at de personlig vil få det bedre i året som kommer.

Benjamin Alsup, professor ved Universitetet i Miami, bruker tre ord for å forklare hvorfor han syntes 2016 var et verre år enn året før.

– Trump, Trump, Trump, forklarer han.

Skeptisk til Clintons valgkamp

Obama gikk langt i å kritisere Hillary Clintons valgkamp-strategi: «Hvis du tror du kommer til å vinne, har du gjerne en tendens til å spille litt for «safe», som i sport», sa han.

Han benytter også intervjuet til å skryte av Clinton, selv om hun tapte kampen om presidentjobben.

– Hun gjennomførte på strålende vis under virkelig tøffe forhold.