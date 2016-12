Obama-administrasjonen med sanksjoner mot Russland

Saken blir oppdatert.

Obamas beslutning er en reaksjon fra USA mot det amerikanerne mener er russisk innblanding i årets presidentvalg. Dette er den sterkeste reaksjonen USA noen gang har satt i verk mot det de amerikanerne mener et «statlig sponset» hackerangrep.

Amerikanske myndigheter mener russerne beordret hackerangrepene på Demokratenes hovedkvarter samt andre politiske organisasjoner.

– Jeg har beordret en rekke represalier som respons på russiske myndigheters aggressive trakassering av amerikanske diplomater og hackerangrep rettet mot den amerikanske valgkampen, sier Obama torsdag.

Russerne ville hjelpe Trump

I tillegg ilegges to ledende russiske etterretningsselskaper sanksjoner, skriver New York Times.

FBI, CIA og andre etterforskningsorganer har konkludert med at Kreml sto bak hackerangrep mot Det demokratiske partiet og valgkampanjen deres i forkant av valget 8. november.

Etterforskerne mener dette ble gjort for å hjelpe republikanernes kandidat, Donald Trump, med å vinne valget. Trump har på sin side fullstendig avvist en slik påstand.

Talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, har i forkant varslet at Washington vil møte hard motstand dersom de innfører økonomiske sanksjoner.

Hva gjør Trump nå?

Obamas beslutning kommer etter at presidenten, ifølge New York Times, i flere måneder har vurdert hvordan amerikanerne kunne svare russerne «på en passende måte» for den innblandingen administrasjonen mener russerne sto bak.

– Alle amerikanere burde bekymre seg over Russlands handlinger. Dette er et svar på Russlands innsats for å skade amerikanske interesser, sier Obama torsdag.

Han varsler at flere represalier vil iverksettes fremover. Noen av dem vil ikke bli offentliggjort.

Ifølge New York Times vil Obamas beslutning sette påtroppende president Trump under et hardt press. Trump har avvist at russerne har stått bak hackingen, og avisen mener det nå blir opp til den nye presidenten om han vil oppheve sanksjonene mot russerne når han tar over i neste måned.