Obama advarte Trump mot å ansette Flynn

Obama kom med advarselen i et møte med Trump i Det ovale kontor kort tid etter valgseieren i november, opplyser tre tidligere ansatte i Obama-administrasjonen, som alle er anonyme, til nyhetsbyrået AP.

Flynn hadde tidligere fått sparken som leder for militæretterretningen DIA under Obama. Advarselen skal ha vært basert på Flynns rolle som sjef for tjenesten.

– Det er sant at president Obama gjorde det klart at han ikke akkurat var en fan av general Flynn, bekrefter pressetalsmann Sean Spicer.

Flynn måtte trekke seg som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i februar i år, bare noen uker etter at han fikk stillingen. Bakgrunnen var avsløringer om Flynns samtaler med Russlands ambassadør i Washington, og at han skal ha løyet om dette til visepresident Mike Pence.

Spicer on Michael Fynn: “It’s true that Pres. Obama made it known that he wasn’t exactly a fan of General Flynn”

https://t.co/M3Bpkotolt — CNN (@CNN) May 8, 2017

Høring i Senatet

Påstandene om Obamas advarsel kommer samme dag som USAs tidligere fungerende justisminister Sally Yates og tidligere etterretningssjef James Clapper stiller i høring i Senatets utenrikskomité om russisk innblanding fjorårets presidentvalg.

I mandagens høring er det ventet at Yates kommer med utfyllende informasjon om hendelsesforløpet i forkant av sparkingen av Flynn.

En person med kjennskap til hva Yates' har planlagt å si, sier den tidligere fungerende justisministeren er ventet å ta opp en advarsel hun kom med til sjefjuristen Don McGahn i Det hvite hus 26. januar.

Etter et FBI-intervju av Flynn skal Yates ha sagt til McGahn at det var betydelige forskjeller mellom det etterretningsansatte visste om kontakten og det Flynn opplyste offentligheten om. Yates skal ha varslet at dette misforholdet kunne gjøre Flynn sårbar for russisk utpressing.

Talspersoner for Det hvite hus har uttalt at Yates kun ønsket å gjøre dem oppmerksomme på Flynns russiske kontakter, men det er ventet at Yates i vitnemålet sitt mandag kommer til å si at hun uttrykte bekymring over Flynns aktivitet.

Trumps tweet

Trump sparket Yates kort tid etter at han ble innsatt som president. Mandag benyttet han seg av Twitter for å kommentere både Flynn og høringen i Senatet.

General Flynn was given the highest security clearance by the Obama Administration - but the Fake News seldom likes talking about that. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 8, 2017

Trump tvitret blant annet at det var Obama-administrasjonen som ga Flynn høyest mulig sikkerhetsklarering da han jobbet i Pentagon. Trump nevnte ikke at Flynn fikk sparken av Obama-administrasjonen i 2014.

I en annen twittermelding skriver Trump at Yates under ed burde få spørsmål «om hun vet hvordan gradert informasjon kom ut til avisene» kort tid etter at hun uttrykte bekymring om Flynn 26. januar.

Ask Sally Yates, under oath, if she knows how classified information got into the newspapers soon after she explained it to W.H. Counsel. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 8, 2017