Obama ber om nye milliarder til krigsrelaterte saker

Av pengene skal 2,5 milliarder dollar brukes for å opprettholde antallet amerikanske tropper i Afghanistan. Om lag 383 millioner dollar skal brukes på luftangrep mot ekstremistgruppen IS.

– Hurtig gjennomføring av denne planen vil hjelpe forsvarsdepartementet og våre samarbeidspartnerne i regjeringen og rundt om i verden med å beskytte dette landet, sier USAs forsvarsminister Ash Carter.

Dersom forespørselen blir godkjent, vil det bety at totalt 85 milliarder dollar er satt av i krigsrelatert finansiering for budsjettåret som startet i oktober.

Ber forsvarsdepartementet trappe opp kampen

Ifølge The Washington Post har Obama bedt det amerikanske forsvarsdepartementet om å trappe opp kampen mot den syriske ekstremistgruppen som tidligere var kjent som Nusrafronten og som har bånd til al-Qaida. Presidenten har bedt om at lederne av gruppen skal lokaliseres og drepes, ifølge amerikanske tjenestemenn.

Noe av bakgrunnen er en økende frykt for at ekstremistgruppen er på vei til å øke al-Qaidas innflytelse i deler av Syria. Gruppen, som nå går under navnet Jabhat Fateh al-Sham er blant dem som leder an i kampen mot Bashar al-Assad og de syriske regjeringsstyrkene.