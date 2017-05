Obama får 3,5 millioner for å holde tale for Wall Street. Det kan koste ham pensjonen.

Etter at Obmas taleplaner ble kjent, planlegger republikanerne omkamp.

Det vakte oppsikt da det i slutten av april kom offentligheten for øre at ekspresident Barack Obama tar 400.000 dollar – 3,5 millioner kroner – for å holde tale for et Wall Street-selskap. Fremstående politikere på Det demokratiske partiets venstreside, som Elizabeth Warren og Bernie Sanders, uttrykte sin skuffelse. Talen skal holdes på en helsekonferanse finansselskapet Cantor Fitzgerald arrangerer i september. Honoraret på 400.000 dollar tilsvarer årslønnen for USAs president.

Overraskende stoppet

Nå planlegger republikanske politikere i den amerikanske kongressen å ta opp igjen en lov om ekspresidenters pensjon, som i dag er på rundt 1,8 millioner kroner i året.

Loven kutter i pensjonen til den tidligere øverstkommanderende når inntekten overstiger nettopp 400.000 dollar. Loven gikk glatt gjennom i kongressen i fjor, men ble overraskende stoppet av presidenten. Obama la i sin periode ned veto 12 ganger, og dette var ett av dem.

– Avslørende hykleri

Oppildnet av debatten rundt Obamas talehonorar planlegger republikanske politikere å ta en omkamp.

– Obamas hykleri i denne saken er avslørende, sier Jason Chaffetz til USA Today. Republikaneren sto bak loven i fjor. Demokraten Elijah Cummings var medforslagsstiller sist og signaliserer at han kan tenkes å støtte den igjen.

Susan Walsh / AP / NTB scanpix

Trump gir bort lønnen

Obama begrunnet sitt veto den gang med at loven ville ha være urimelig og byrdefull for ekspresidenter som plutselig måtte si opp folk og finne nye kontorer. President Donald Trump har ikke gitt noen signaler om hvorvidt han vil undertegne en slik lov. I valgkampen snakket han imidlertid ofte om å gå løs på økonomiske fordeler for politikere. Selv vil han ikke ha lønn for å være president. Nasjonalparkvesenet fikk 78.333 dollar – som var lønnen før de første tre månedene.

Lukrative honorarer

De amerikanske skattebetalerne må i år ut med omtrent 34 millioner kroner til de tidligere presidentene Jimmy Carter, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama. Samtidig drar de fleste av dem inn solide inntekter på egen hånd. Obama-paret har signert to bokavtaler som skal være verdt 65 millioner dollar. Clinton tjente mer enn 100 millioner dollar på taler i tiden 2001–2013. George W. Bush har holdt flere enn 140 taler mot honorar og har tjent over 15 millioner dollar på dette. I 1989 reiste Ronald Reagan til Japan, holdt foredrag og tjente to millioner dollar på én uke, viser en rapport til kongressen.

HWG / AP / NTB scanpix

Den fattige ekspresident

Dagens ordning for ekspresidenter ble vedtatt på 1950-tallet etter at Harry S. Truman hadde pengeproblemer. Han levde av penger etter salget av morens bondegård og inntekter fra selvbiografien sin og slet med å holde kreditorene unna. Dette ble kjent og kongressen vedtok en pensjonslov for presidenter slik at de skulle slippe å ty til aktiviteter som ville være vanærende for embetet. Dagens ordning bygger på denne loven.

Slik er frynsegodene for ekspresidenter:

Pensjonen er på 207.800 dollar – 1,8 millioner kroner – i året. Dette er en amerikansk statsrådslønn.

Staten dekker kontorplasser. Standarden er som for en statsråd. Størrelsen er i praksis nå på 500–800 kvadratmeter. Utgiftene til Clintons kontorer kostet ca. 3,5 millioner kroner i 2015.

En ekspresident får dekket reiseutgifter opptil 1 million dollar i året for seg og to rådgivere. Eks-førstedamer kan reise for 500.000 dollar i året.

Avgåtte presidenter og ektefeller har livvakter fra Secret Service hele livet, men kan avslå om de vil. Secret Service oppgir av sikkerhetsgrunner ikke hva dette koster.

Ekspresidenter får dekket helsetjenester som andre tidligere statsansatte, men bare hvis de sitter i mer enn fem år. Carter som bare fikk fire år av velgerne, er derfor ikke omfattet. Bush sr. er omfattet fordi han også blant annet var visepresident og CIA-sjef, men har i stedet valgt å betale selv for private tjenester.

Tidligere presidenter blir begravet på statens regning og med et omfattende program. Blant annet skal den avdøde ligge på paradeseng i kongressens rotunde i 24 timer.

Kilde: Congressional Research Service: Former Presidents: Pensions, Office Allowances, and Other Federal Benefits