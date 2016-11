Obama kritiserer FBIs håndtering av nye Clinton-eposter

– Vi handler ikke på ufullstendig informasjon. Vi handler ikke på lekkasjer. Vi handler basert på konkrete beslutninger som er tatt, sa Obama under et intervju med NowThisNews, ifølge New York Times.

– Da dette ble undersøkt grundig sist gang, ble konklusjonen både til FBI, justisdepartementet og flere undersøkelser i Kongressen at hun hadde gjort noen feil, men at det ikke dreide seg om lovbrudd, sa Obama.

Hadde en mening likevel

Uttalelsene kom overraskende, ettersom Obamas pressetalsmann tirsdag sa at Det hvite hus ikke hadde noe offisielt standpunkt i saken.

Hillary Clintons valgkampanje fikk seg et skudd for baugen fredag da FBI-sjefen varslet Kongressen om at det var funnet eposter fra Clintons private server clintonmail.com på PC-en til tidligere kongressmedlem Anthony Weiner. Han var tidligere gift med Clintons nærmeste rådgiver, og etterforskes for upassende kontakt med en 15-åring.

Hillary Clintons epost-skandale startet med et terrorangrep i Libya, tok en avstikker til en landsby i Romania og er foreløpig strandet i PC-en til en sexgal ekspolitiker. Her er alt du aldri trodde du trengte svar på om Clintons elektroniske floke.

– Blander meg ikke inn

Obamas uttalelser overrasker også fordi han ble kritisert for å «frikjenne» Clinton i forrige runde av saken før granskningen var avsluttet.

– Jeg har gjort bevisste anstrengelser for å forsikre meg om at det ikke ser ut som jeg blander meg inn i det som skal være en uavhengig prosess, sa Obama til NowThisNews. Han understreket likevel at han har tillit til Clinton og hennes integritet.

Etter den nye omdreiningen i epostsaken har avstanden mellom Hillary Clinton og Donald Trump begynt å skrumpe inn – bare en uke før valget.