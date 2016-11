Obama mobbet Trump for å ha mistet Twitter-tilgangen

Donald Trump har tidligere gjort et stort poeng av at han samler flere mennesker til valgmøtene sine enn hva Hillary Clinton gjør.

I natt ble rekorden hans – 28.000 mennesker – slått da Hillary Clinton samlet rundt 33.000 tilhengere til en massiv styrkeoppvisning i byen der USAs grunnlov ble signert: Philadelphia.

Noen av dem hadde nok kommet for å se mannen kjent som «The Boss», altså Bruce Springsteen, eller han som en gang sang at han var en «cowboy på en stålhest», altså Jon Bon Jovi.

Enkelte hadde kanskje også kommet for å se president Barack Obama og førstedame Michelle Obama.

Kanskje fantes det noen 90-tallsnostalgikere blant publikum som også kom for å høre ekspresident Bill Clinton holde en kort tale.

Sterk tale fra Michelle Obama

Men uansett hvorfor de trosset den kjølige novemberluften blant de historiske bygningene fikk alle servert den maraton av oppfordringer til å bruke stemmeretten sin i et valg som ser ut til å kunne bli svært jevnt.

– Vi fortjener en leder som kan sikre at våre døtre er trygge og respektere og at våre sønner forstår at menn som er virkelig sterke er omtenksomme og snille. Vi fortjener en leder som ser vårt mangfold som en velsignelse, ikke en trussel, sa Michelle Obama i kveldens sterkeste tale.

Før hun la til:

– Hvis dere blir hjemme, kommer Hillarys motstander til å vinne.

Matt Slocum / AP / NTB Scanpix

Fra «ja, vi kan» til «ja, vi gjorde»

Både hun og ektemannen fremsto nærmest som nostalgiske foran den enorme folkemengden – noe som kanskje er naturlig med tanke på at dette trolig var siste gang de kunne holde slike taler før de skal flytte ut av Det hvite hus i januar.

– Vi gikk fra «ja, vi kan» til «ja, vi gjorde», bemerket Obama, som konstaterte at han fortsatt var håpefull til tross for den overraskende sterke motstanden han hadde opplevd i sin tid i Det hvite hus.

Meningsmålerne har bommet grovt en rekke ganger de siste årene. Kan de ta feil om Trump også?

Presidenten har vist med all tydelighet at han har kost seg den siste måneden mens han har drevet valgkamp for Hillary Clinton. Talen han holdt i natt ble nok et eksempel på det da han kommenterte nyheten The New York Times kom med i helgen om at Donald Trumps rådgivere har nektet ham å bruke Twitter i valgkampens siste fase.

– De gjorde det fordi han er uberegnelig. Jeg mener – hvis rådgiverne hans ikke kan ha tillit til at han tvitrer, hvordan kan noen ha tillit til at han får tilgang til atomvåpenkodene? sa Obama med et glis.

Hva skal til for at Clinton eller Trump skal vinne valget? Test de ulike scenarioene i vårt vippestatkart.

Clinton er klar favoritt

De siste meningsmålingene før dagens valg viser at Clinton har en relativt trygg ledelse, også i de fleste av de såkalte vippestatene. Prognosene til statistikerne ved FiveThirtyEight.com gir Clinton 70 prosents sjanse til å vinne, mens Larry Sabato ved University of Virginia, som anses som en pålitelig spåmann i slike sammenhenger, tror at Clinton vil få en klar seier med 322 av 538 valgmenn.

(Valgmenn er representanter for hver delstat som samles etter valget for å avgjøre presidentvalget. De er ment å stemme på kandidaten som har fått flest stemmer i deres delstat.)

Estelle Schultz stemte for første gang i 1940. Nå håper hun å leve lenge nok til å se Hillary Clinton bli sverget inn som USAs første kvinnelige president.

Blant de viktigste vippestatene er Pennsylvania, der Philadelphia er største by. Det var dermed ikke bare symbolikken i det å kunne holde et valgmøte i grunnlovens opphavssted som lå bak Clintons ønske om å holde sitt siste store valgmøte her.

Spørsmålet blir hvem som har klart å oppildne velgerne sine i størst grad: Clinton, som håper at minoritetsgruppene ikke svikter henne, eller Trump, som trenger å hente frem sinte, hvite arbeiderklassevelgere som ikke har vært synlige på meningsmålingene.

Hillary Clinton klarte i hvert fall – gjennom sitt sterke lag med oppvarmere – å oppildne de 33.000 som var kommet til Independence Hall i Philadelphia.

BRIAN SNYDER / Reuters

Ikke din feil!

I talen sin lovet hun å være en president for hele befolkningen, ikke bare dem som stemte på henne, dersom hun kom seirende ut av tirsdagens valgnatt.

69-åringen bemerket også at valgkampen var blitt styggere enn hun skulle ønske.

– Jeg er dypt lei meg for at tonen i denne valgkampen har vært så sint, fortalte hun tilhørerne.

– Ikke din feil! kom det fra en kvinne i publikum.

For første og eneste gang i talen sin stoppet Clinton opp, tok øynene vekk fra teleprompteren og smilte.

Halvannet år med valgkamp er over. Nå må Hillary Clinton – og alle vi andre – vente og se hva velgerne har bestemt.