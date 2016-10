Obama og kona hardt ut mot Trump

YURI GRIPAS / X00866

Michelle Obama sier Trump håner de millionene av amerikanere som vil stemme ved presidentvalget 8 november, ved å påstå at valget er fikset.

– Trump truer med å ignorere våre stemmer og avvise resultatet av valget, sa Michelle Obama under et valgmøte for demokratene i Phoenix torsdag.

President Barack Obama gikk også hardt ut mot Trumps holdning til valgfiksing og sa at Trump er den første i amerikansk presidenthistorie som kan nekte å erkjenne valgresultatet.

– Når du prøver å så tvil i folks tanker om presidentvalgets legitimitet, så undergraver det demokratiet vårt, sa Barack Obama torsdag. Presidenten sa videre at å påstå mulig valgfiksing uten et eneste bevis er «ikke noe å spøke med».

– Det er ingen sjanse for at valget i dette landet er fikset. Det er mer sannsynlig at du blir truffet av lynet enn at noen ved siden av deg begår stemmefusk.

Trump sa torsdag at han vil akseptere valgresultatet, dersom han vinner. (©NTB)