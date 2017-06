Oddvar og Liene måtte flykte fra huset sitt i Portugal da flammene kom fra alle kanter. – Det var et inferno uten like

Under dramatiske omstendigheter kom de levende fra katastrofebrannen som har rammet området rundt Pedrógão Grande i Portugal. Nå antar de at huset de eier i Villas de Pedro er totalt ødelagt av flammene.

– Det var et sant inferno. Hadde vi bare ventet noen minutter til, er jeg sikker på at vi hadde blitt brent levende, sier Myklebust til Aftenposten på telefon fra Ansiao i Portugal der de nå har søkt trygghet sammen med en rekke andre turister og portugisere.

Pensjonisten fra Valen i Kvinnherad har tidligere bakgrunn som brannmann på oljeplattform i Nordsjøen, og er sjokkert over hvor raskt brannen utviklet seg.

– Vi så litt røyk og flammer langt unna tidligere på kvelden, men tenkte hele tiden at vi var veldig trygge, forteller han.

En vegg av glør regnet fra himmelen

Men rundt leggetid lørdag kveld oppdaget de at det regnet en tett vegg av kraftige brannglør fra himmelen over nabolaget.

Flammene blusset opp umiddelbart, og plutselig så de en vegg av ild nærme seg fra flere kanter.

Hete med 35–40 grader og sterk vind har gjort at flammene har spredt seg med eksplosiv kraft en rekke steder i brannområdet.

Rygget gjennom flammer

– Kona skrek at vi måtte gjøre bobilen klar. Det eneste vi rakk var å ta med oss var en liten bag med papirer og kredittkortet. Nå har vi ingenting annet enn det vi sto og gikk i av klær i går kveld, forteller Oddvar Myklebust.

– Da jeg rygget bobilen for å komme ut av tomten, sto bakenden inn i flammene. Det luktet røyk og svidd, men vi kom oss heldigvis av gårde, uten å bli skadet, sier han.

De neste timene, utover kvelden og natten, var ekteparet fra Norge og Laos på en desperat flukt for å unnslippe flammehavet. De kjørte rundt på forskjellige småveier i fjell- og skogområdet i Portugal for å finne en trygg passasje.

– De to første veiene vi prøvde endte opp i steder som var umulig å passere på grunn av flammene. Et sted veltet et brennende tre over veien. Først ved tredje forsøk, kom vi i trygghet, sier Myklebust.

Kvinnheringen priser seg lykkelig over at han fortsatt har et hus i Norge, og sier han nå kommer til å flytte hjem igjen.

– Dette var en oppskakende opplevelse, og vi har hatt en nervepirrende natt. Men nå er vi på et trygt sted, sier han.

Tanaværinger på tur midt i flammehavet

Også samboerne Iris Egilsdatter (38) og Ole Henrik Somby (30) og venninnen Kate Utsi (38) havnet midt opp i branninfernoet nær en fjelltopp i Portugal.

Ved 18-tiden lørdag kveld kjørte de helt uanende opp i skogbrannen ved Pedrógão Grande – også det sentralt i det mest brannherjede området i landet.

– Vi ante ingenting, og hadde ikke fått med oss at det var brann i det hele tatt, forteller Iris Egilsdatter som til daglig jobber med fotografi og reiseliv i Tana bru i Finnmark.

– Portugisere som var på stedet fikk advart oss, slik at vi fikk snudd bilen, sier hun.

Men også finnmarkingene måtte kjøre rundt store deler av kvelden for å finne en fluktvei ut av skogbrannene.

– Det var enormt mye røyk og klærne våre er full av aske. Et sted kjørte vi langs en veistrekning der hele grøften sto i full fyr, forteller Egilsdatter. Hun har tidligere bodd i Australia, kjenner godt til fenomenet med farlige skogbranner og forsto umiddelbart hvor potensielt farlig situasjonen kunne være.

Finnmarkingene kom til Portugal for å besøke nettopp Myklebust, og fikk advart han og kona om at det brant i skogen via telefon tidlig på kvelden.

I natt og ut over søndagen forsøkte de gjentatte ganger å komme i kontakt med nordmannen og hans kone for å sjekke om de var i god behold – uten å få svar.

Brannen har nemlig rasert både elforsyning og en rekke basestasjoner i området.

Iris Egilsdatter er overlykkelig når Aftenposten kan opplyse om at vi har fått kontakt med vestendingen og hans kone – og at de nå er i sikkerhet.

Mandag reiser Egilsdatter og hennes reisefølge etter planen hjem til Norge.