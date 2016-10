Offer for skoleskyting fikk superheltbegravelse

Guttens mor, Renae Hall, sier at gutten elsket superhelter så høyt at familien bestemte seg for å pakke ham inn i et Ninja Turtles-teppe da han lå på sykehuset.

Seks-åringen ble begravet ikledd Batman-kostyme, mens moren var utkledd som Batmans partner, Robin.

Over 1.500 personer deltok i den uvanlige begravelsen, deriblant South Carolina-guvernør Nikki Haley og senator Tim Scott.

Kisten var pyntet med Ninja Turtles-klistremerker og superhelt-ballonger. I tillegg var alteret prydet med flere store actionfigurer.

Jacob Hall døde på sykehuset lørdag forrige uke. Seksåringen ble skutt da en 14-åring åpnet ild på lekeplassen på en barneskole i byen Townville.

En annen elev og en førsteklasselærer ble også skutt, men er utskrevet fra sykehus etter å ha fått behandling for skadene.

Myndighetene har opplyst at gjerningsmannen drepte sin egen far før han kjørte til skolen. Han ble fredag siktet for ett drap og tre drapsforsøk. Politiet har ikke oppgitt noe mulig motiv for skytingen.