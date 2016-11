Omfattende politiaksjon mot IS-sympatisører i Tyskland

Hundrevis av politifolk er involvert i de samordnede aksjonene mot over 200 leiligheter og kontorer som tilhører salafistgruppen «Den sanne religion» (DWR) og dens tilhengere.

Razziaene ble innledet klokka 6.30 tirsdag morgen i Berlin og en rekke vestlige delstater, ifølge tysk politi.

Den tyske avisen Bild har publisert bilder av politiaksjoner i boligblokker flere steder i landet.

#Salafisten-#Razzia, auch bei Hassprediger Said E. dem zweiten Anführer der "wahren Religion" wird in #Bonn durchsucht! Fotos: STEFANO LAURA pic.twitter.com/F4bz0YIKV8 — Frank Schneider (@chefreporterNRW) November 15, 2016

Mange medlemmer ble fremmedkrigere

Salafistene tror på en konservativ tolkning av islam og sharialoven, og det skapte uro i Tyskland da de varslet at de ville dele ut 25 millioner utgaver av koranen gratis på gater og torg.

Tyske myndigheter anslår at minst 140 tilhengere av organisasjonen har reist til Syria eller Irak som fremmedkrigere.

I april ble to mannlige medlemmer av bevegelsen pågrepet og siktet for å ha stått bak et bombeattentat mot et sikh-tempel i Byen Essen.

Forbyr gruppen

Aksjonen skjer samme dag som det tyske innenriksdepartementet vedtar at «Den sanne religion» bryter tysk lov, ifølge den tyske avisen Die Welt.

Forbudet er basert på loven mot å motarbeide grunnloven, som oftest brukes mot nynazistiske grupper. Innenriksminister Thomas de Maizière vil tirsdag formiddag orientere mer om bakgrunnen for operasjonen.

Organisasjone skriver i en Twitter-melding at «Tyskland har forbudt koranen».

Innenriksdepartementet understreker at det ikke er forbudt å arbeide for utbredelse av islam eller utdeling av koranen. Forbudet gjelder misbruk av religionen for ekstremistiske formål og støtte til terrorvirksomhet.

Fem arrestert i forrige storaksjon

Julian Stratenschulte / TT / NTB Scanpix

En uke etter pågripelsen av flere ledende islamister, blant dem irakeren Abu Walaa, er det ikke ventet flere spektakulære arrestasjoner denne gangen.

Til sammen ble fem personer med tilknytning til IS arrestert i koordinerte razziaer i nordlige og vestlige deler av Tyskland.

Aksjonen ble gjennomført på bakgrunn av informasjon fra en 22 år gammel jihadist som hadde vært sammen med IS i Syria i flere måneder før han flyktet til Tyrkia, skriver BBC.