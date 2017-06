Omran (5) ble symbolet på Syria-krigen. Nå har han dukket opp på syrisk TV som Assad-tilhenger.

Bildene av den blodige og støvete syriske gutten vakte internasjonal oppmerksomhet i 2016.

Fem år gamle Omran Daqneesh ble omtalt som symbolet på brutaliteten i Syria-krigen. Bildet av ham ble karakterisert som ikonisk.

Omran var blant dem som var ofre for den massive krigføringen som da var i Aleppo, der det pågikk en offensiv mot den opprørskontrollerte delen av byen.

Daqneesh var i familiens hjem, i Qaterji-nabolaget øst i Aleppo. Angrepet la hjemmet i ruiner, og det kostet livet til Daqneeshs ti år gamle storebror.

Ifølge BBC var det russiske kampfly som bombet Omrans hjem. På dette tidspunktet var østlige deler mer eller mindre omringet av styrkene til president Bashar al-Assad.

Når mennesker som begraves i ruinene i Aleppo, strømmer de frivillige til for å grave dem ut

Syrisk propaganda?

Men nå er det en annen historie som fortelles på statlig TV i Iran, Russland og Libanon, og i medier i Syria som enten støtter opp om Assad eller som er statlig styrt, skriver New York Times.

Historien fortelles av Omrans far Mohamad Kheir Daqneesh. I klippene er også sønnen til stede. De to bor nå med familien i områder som er kontrollert av Syrias regjeringsstyrker.

I de ulike TV-innslagene fremstår de som Assad-tilhengere. Klippene er tilsynelatende propaganda utført av den syriske regjeringen, skriver New York Times.

Selv påstår Omrans far at de ble brukt som propaganda av opprørerne i fjor, ifølge BBC.

Etter bildet av Omran ble spredt i fjor sommer, ønsket ikke familien å uttale seg til media. Dette er første gang Omran og familien har latt seg bli filmet og avbildet siden angrepet.

– Redningsarbeiderne tok Omran

Ifølge New York Times’ oversettelse av intervjuene forteller faren at han ikke kunne høre noe fly over huset før de ble truffet, selv om både lokale journalister og helsearbeidere i ettertid har forklart at det ble sluppet bomber fra fly.

Han forteller også at de frivillige redningsarbeiderne i White Helmets tok Omran.

Ifølge BBC forteller han i et iransk TV-innslag at de som tok sønnen var bevæpnet. Dette er imidlertid ikke synlig i videoklippet fra redningsaksjonen, som er distribuert av den regimekritiske aktivistgruppen Aleppo Media Center.

– De fikk ham i ambulansen, hvor de filmet ham. Det var mot min vilje. Jeg var fortsatt inne i huset, sier han, ifølge New York Times.

Videre forteller faren at han ble presset av opposisjonelle aktivister etter sønnen ble skrevet ut fra sykehuset. De skal ha presset ham til å uttale seg kritisk mot den syriske regjeringen. Han hevder også å ha bli tilbudt penger for å gjøre dette.

Får ikke snakke fritt

Samtidig påpeker New York Times at syrere som er på statlig TV eller i kanaler som er assosiert med Assad ikke kan snakke fritt. Syriske myndigheter har streng kontroll på all informasjon som sendes om krigen, inkludert intervju med sivile.

Det er imidlertid ikke klart hvorvidt Omran og hans far er blitt tvunget til å delta i innslagene.

Til sveitsisk TV sa Bashar al-Assad at han trodde at hele hendelsen med Omran var en planlagt løgn, at dette var noe som ble utført fordi at White Helmet ønsket seg omtale.

– Dette er et falskt bilde, sa han i etterkant av at bildet ble kjent.