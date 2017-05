Onsdag møter en håpefull Abbas president Trump i Det hvite hus

Det palestinske lederskapet var i starten av året nervøse for den nyvalgte president Trump.

Årsakene var flere:

Han hadde lovet å flytte USAs ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem.

Trump utnevnte dessuten en Israel-ambassadør som støtter bosettinger på Vestbredden og i Øst-Jerusalem.

Presidenten kom også med uttalelser som kunne tyde på at USA ikke lenger ønsker en tostatsløsning.

Krefter på den israelske høyresiden jublet.

Ble bedt til Det hvite hus

Alt dette gjorde palestinske ledere urolige for fremtiden til en palestinsk stat med selvstendighet. I mars snakket Trump på telefon med president Abbas og inviterte ham til Det hvite hus. Tirsdag kom Abbas til Washington og onsdag møter han Trump selv og blant andre utenriksminister Rex Tillerson og nasjonal sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster.

Spicer: Målet er fred

Fra Det hvite hus er man ikke veldig konkrete på forhånd om samtalene. Talsmann Sean Spicer har i en orientering til pressen sagt at «presidentens endelige mål er å skape fred i regionen». På spørsmål om presidenten fortsatt vil flytte ambassaden til Jerusalem, svarte Spicer at «det fremdeles blir drøftet i staben».

Fra palestinsk side er tonen mer preget av håp enn nervøsiteten fra i vinter. Ifølge en melding fra den palestinske selvstyremyndighetens nyhetsbyrå skal Abbas og Trump møtes alene før de kommer med kunngjøringer. Deretter skal de møtes sammen med sine respektive delegasjoner og medarbeidere.

Abbas-talsmann: Ekstremt viktig

Det palestinske nyhetsbyrået legger vekt på at Abbas er en av de tidlige besøkende presidentene fra verdens land til Trumps hvite hus. En talsmann for Abbas sier at møtet er «ekstremt viktig» og at det finnes «en reell mulighet for å skape fred».

En talsmann for PLO, Elias Zananiri, sier til Los Angeles Times at «Trump før valget er en svært annen Trump enn den etter innsettelsen».

– Vi vil høre om innhold fremfor følelser. Obama hadde sterke følelser for fredsprosessen, men det mislyktes stort, sier han.

Trump til Israel om tre uker

Trump er for sin del ventet å reise til Israel 22. mai. I så fall drar han dit på sin første utenlandsreise som president før han drar til NATOs toppmøte i Brussel noen dager senere. I israelsk presse går spekulasjonen høyt om hva det forestående besøket betyr. Ifølge storavisen Yedioth Ahronoth vil Trump ikke kunngjøre flytting av ambassaden, men til gjengjeld anerkjenne hele Jerusalem som Israels hovedstad. Avisen mener også å vite at han vil erklære sin støtte til en egen palestinsk stat.