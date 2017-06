Opposisjonen klandrer May for politi-innsparinger

En helt fersk meningsmåling som nyhetsbyrået Reuters offentliggjør, viser at Theresa Mays parti de konservative ligger an til å vinne, men at marginen bli betydelig mindre enn da hun skrev ut nyvalg i midten av april. For en uke siden ledet hun med 12 prosentpoeng, nå er den krympet til 11, ifølge en ICM måling som er gjort for The Guardian.

Theresa Mays personlige popularitet, det vil si de som mener hun gjør hun god jobb, har også sunket de siste dagene forut for valget på nytt parlament torsdag.

I en tale søndag klandrer Labour-leder Jeremy Corbyn statsminister Theresa May for å ha nektet politiet og sikkerhetstjenestene ressursene de trenger for å beskytte britiske borgere. Samtidig har han hyllet London-politiet for måten de håndterte lørdagens angrep på, skriver Sky.

Flere politifolk

Corbyn har allerede lovet at han vil ansette 10.000 nye politifolk og sier at hvis han vinner valget, vil han få laget en rapport om terrortrusselen fra britiske sikkerhetstjenester.

Labour-lederen besøker nordøst-England, og avslutter besøket med et arrangement i Gateshead mandag kveld.

Theresa May ventes på sin side å komme med en uttalelse etter et møte i regjeringens krisekomité COBRA, før også hun går i gang igjen med valgkamp.

Vil slå tilbake

Hennes medarbeidere har gjort det klart at hun kommer til å understreke viktigheten av lederskap og at teknologiselskaper må gjøre mer for å hindre spredningen av ekstremistenes propaganda.

Kilder i Downing Street forteller til BBC at statsministeren vil holde en tale der hun understreker lederskapet som skal til for å sikre landet mot terrorisme, få til en Brexit-avtale med EU og håndtere landets økonomi.

I mellomtiden har kulturminister Karen Bradley forsvart regjeringens sikkerhetspolitikk, og uttaler mandag at «det var bred enighet blant samtlige partier om at det ikke fantes penger» og at «det måtte spares penger» da de konservative ble valgt inn i 2010.

Hun anklager samtidig Corbyn for å ha stemt mot alle forslag til antiterrorlover det britiske parlamentet har godkjent.

På meningsmålingene ser Mays statsministerpost ut til å være sikker. Men den klare ledelsen de konservative hadde like etter at statsministeren kunngjorde at hun ville ha omvalg, har krympet betraktelig på enkelte målinger de siste ukene.