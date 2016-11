Opposisjonsledere pågrepet i Tyrkia

Natt til fredag slo politiet til mot partileder Selahattin Demirtas i hans hjem i byen Diyarbakir, mens Figen Yuksekdag, som han deler vervet med, ble pågrepet i hovedstaden Ankara.

Omtrent samtidig ble ni andre parlamentsmedlemmer pågrepet, blant annet i koordinerte aksjoner i byene Van og Bingol.

Landets innenriksdepartement bekrefter at elleve parlamentsmedlemmer fra HDP er pågrepet. Samtidig meldes det om at partiets hovedkvarter blir gjennomsøkt.

– Terroretterforskning

Regjeringen har lenge vært ute etter opposisjonspartiet, som er det tredje største i nasjonalforsamlingen. Partilederne Demirtas og Yuksekdag har vært gjenstand for flere etterforskninger de siste månedene, men dette er første gang noen av dem er pågrepet.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu er de to pågrepet som del av en terroretterforskning. TV-kanalen NTV melder at anklagene går ut på Demirtas og Yuksekdag har spredd propaganda for den forbudte kurdiske gruppen Kurdistans arbeiderparti (PKK).

Aksjonen kommer etter at parlamentet i mai opphevet immuniteten til medlemmer av nasjonalforsamlingen. President Recep Tayyip Erdogan sa i den forbindelse at de to HDP-lederne burde bli fratatt sin politiske immunitet for å ha begått brudd på grunnloven.

Det er fortsatt unntakstilstand i Tyrkia etter det mislykkede kuppforsøket juli, og kritikere har beskyldt regjeringen for å benytte dette handlingsrommet til langt mer enn å forfølge dem som sto bak kuppet.

Pågrep ordførere

Den siste tiden har myndighetene strammet grepet om de prokurdiske kreftene i landet. I den kurdiskbefolkede byen Diyarbakir ble de to ordførerne fra HDP i forrige uke pågrepet. Denne uken innsatte myndighetene nye ledere i byen.

I provinsen Mardin ble minst 25 politikere og medlemmer av HDPs lokale søsterparti pågrepet tirsdag morgen.

President Recep Tayyip Erdogan og hans regjering har anklaget HDP for bånd til terrorisme, anklager partiet avviser. Ifølge HDP har over 5.000 personer med tilknytning til partiet blitt pågrepet siden juli 2015. Av disse er over 1.000 formelt siktet.

Arrestasjonene har sammen med flere andre hendelser skapt økt bekymring for kårene for ytringsfriheten og demokratiet i landet.

Mandag morgen ble både journalister og sjefer i avisen Cumhuriyet pågrepet, blant dem sjefredaktør Murat Sabuncu, noe som har ført til sterke reaksjoner internasjonalt. (NTB)

