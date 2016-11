Opptrappet Lufthansa-streik rammer hundretusener

Bare torsdag vil 912 flyginger bli innstilt, og onsdag kveld opplyste flygerforbundet Cockpit at streiken forlenges til fredag.

Hvor mange flyginger som blir innstilt fredag, er imidlertid ukjent, men ifølge Cockpit er det Lufthansas kortdistanseruter som vil bli berørt.

Onsdag, som var streikens første dag, ble 876 flyginger innstilt, det vil si hver tredje av Lufthansas flyginger. Flere flyginger til og fra Oslo var blant dem som ble innstilt.

Også torsdag vil passasjerer som skal fly med Lufthansa til og fra Oslo, bli rammet. Fire av Lufthansas sju avganger fra Oslo torsdag innstilt, ifølge Avinor , i tillegg til tre ankomster.

Totalt rammes over 215.000 passasjerer av streiken onsdag og torsdag, i tillegg til dem som vil bli berørt fredag.

Den pågående streiken er flygernes 14. streik siden lønnsforhandlingene brøt sammen i april 2014, og Lufthansas ledelse raser mot det de mener er en opptrapping av konflikten.

Ber om megling

Konflikten er preget av en uforsonlig tone, og meldingen om at streiken vil vare lenger enn de 24 timene flygerforbundet Cockpit først varslet, har skapt sterke reaksjoner i selskapets ledelse.

Ledelsen ba onsdag ettermiddag nok en gang flygerforbundet om å være med på en megling. Selskapet avviser flygernes lønnskrav, noe de begrunner med at en lønnsøkning på over 20 prosent i løpet av de neste fem årene er langt mer enn hva andre ansatte i selskapet får.

FABRIZIO BENSCH / X90145

Etter at streiken ble varslet mandag, gikk selskapet rettens vei i et forsøk på å få den stanset, men uten å få medhold. Selskapet har også bedt om at saken løses ved voldgift, men det vil ikke flygerforbundet.

Krever lønnsøkning

Tyske flyselskapers interesseorganisasjon ADV regner med at streiken vil føre til tap på mange millioner kroner.

– Denne utviklingen er ikke akseptabel og er ute av proporsjoner, sier Ralph Beisel fra ADV til avisen Neue Osnabrücker Zeitung.

Lufthansa kjemper i likhet med en rekke andre godt etablerte selskaper for å overleve i et marked der lavprisselskaper står for en stadig større del av flytrafikken.

Tirsdag streiket også kabinpersonalet i lavprisselskapet Eurowings, som er eid av Lufthansa, for bedre arbeidsforhold.