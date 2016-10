Orbán ydmyket i Ungarns folkeavstemning

På forhånd var det liten tvil om at nei-velgerne ville vinne. Spenningen var knyttet til om valgdeltakelsen passerte 50 prosent eller ikke.

Da så å si alle stemmene var telt, viser resultatet at hele 98,3 prosent av ungarerne stemte mot EUs kvotesystem for flyktninger, ifølge landets valgmyndigheter.

Men kun 39,8 prosent av de stemmeberettigede har avlagt stemme. For at folkeavstemningen skulle kunne erklæres gyldig, måtte minst halvparten av de stemmeberettigede delta.

Opposisjonen oppfordret til boikott

Opposisjonspartier og menneskerettighetsgrupper hadde bedt ungarere boikotte folkeavstemningen eller forpurre stemmeseddelen.

Orbán har selv bagatellisert den politiske betydningen av den endelige valgdeltakelsen, og han har sagt at det vil bli «rettslige konsekvenser» uansett utfall. Da resultatene var klare, gjorde Orban likevel alt han kunne for å fremstille det som en stor triumf. Han viste til at antallet som stemte nei, 3,25 millioner, overgikk antallet som stemte ja til å bli EU-medlem i 2003, da 3,06 millioner stemte ja.

– Vi har oppnådd et fremdragende resultat fordi vi har overgått utfallet i tilslutningsavstemningen, sa Orbán på en pressekonferanse hvor han nektet å motta spørsmål.

Det radikale nasjonalistpartiet Jobbik kalte derimot resultatet for en «fiasko» og ba om Orbáns avgang.

– Det er ingen suksess

Csaba Toth, ved tankesmia Republikon Institute, var også kritisk.

– Regjeringen prøver åpenbart å selge dette som en suksess, men det er ingen suksess: det viser at Fidesz ikke kan mobilisere flere velgere enn sin egen velgerbase pluss Jobbik-velgerne, sier Toth ifølge Reuters.

EU har pålagt Ungarn å ta imot 1.294 av de 160.000 asylsøkerne i unionens kvotesystem i år, men det sier regjeringen blankt nei til.

– Vi er stolte over at vi er de første som kan stemme over dette spørsmålet, dessverre er vi det eneste, sa Orbán etter at han hadde avgitt sin stemme søndag.

Orban håpet på dominoeffekt i andre land

Orbán har fra første stund markert motstand mot EUs kvotesystem og håper et ungarsk nei også vil få andre land til å følge etter.

– Jeg er europeer, så jeg bruker stemmen min, men jeg spolerte den fordi jeg ikke tror på denne regjeringen. Jeg vil at migrasjonsstrømmen skal kontrolleres, men ikke på denne måten, sier en hotelleier i Budapest til AFP på valgdagen.

– Ungarn driver «et farlig spill»

Ungarn driver et farlig spill, advarer EU-parlamentets president Martin Schulz. Han anklager statsminister Orbán for å utfordre EUs grunnleggende prinsipp, ene og alene for å styrke sin egen stilling på hjemmebane.

– Han stiller spørsmål ved Europas juridiske grunnlag, som Ungarn selv var med på å skape, sier Schulz i en kommentar til søndagens folkeavstemning.

Flere land

Også i Polen, Slovakia og Tsjekkia raser flyktningdebatten. I Polen har den nye konservative regjeringen gått tilbake på den tidligere regjeringens løfter om å ta imot om lag 10.000 flyktninger fra Syria og Eritrea.

Polske myndigheter har brukt terrorangrepene i Frankrike og Belgia som argumentasjon for å kunne avvise ordningen, og understreker at det polske folkets sikkerhet kommer først.

Før valget i Tsjekkia 7. og 8. oktober har flere nye partier utmerket seg med navn som blant annet «Nei til illegal innvandring – penger til vårt eget folk i stedet».

Vanskeligere å hate

Over én million asylsøkere kom til Europa i fjor, noe som har skapt heftige politiske debatter, likevel viser undersøkelser at motstanden mot asylsøkere og migrasjon er størst i de mest homogene samfunnene i Sentral- og Øst-Europa.

Csaba Toth, ved tankesmia Republikon Institute, mener det muligens er lettere å skape debatt rundt migrasjon de stedene det ikke finnes noen migranter.

– Hvis folk hadde møtt migranter ofte nok, er det ikke sikkert de hadde klart å hate dem på samme måte, sier Toth. (©NTB)