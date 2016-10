Orkanen «Matthew» har tatt minst 113 liv på sin ferd - nå forbereder USA seg på det verste

Orkanen Matthew har vokst seg sterkere etter at den passerte Haiti og Cuba.

Minst 113 mennesker har mistet livet i orkanen på Haiti, Den dominikanske republikk og Saint Vincent og Grenadinene, ifølge myndighetene.

Minst 50 av de 108 omkomne på Haiti befant seg i byen Roche-a-Bateau, opplyser en tjenestemann.

– Hele den sørlige kysten av Haiti, fra byen Les Cayes til Tiburon, er totalt ødelagt, sier Pierre-Louis Ostin til nyhetsbyrået AFP.

Advarte innbyggerne i Florida

Guvernøren i Florida har advart egne innbyggerne om hva som er i vente dersom orkanen treffer land i USA.

– Dette er alvorlig. Ikke ta noen sjanser. Om du trenger å evakuere, så gjør det. Denne orkanen kan ta livet ditt. Tiden renner ut og vi har ikke mye tid igjen, sier Rick Scott, guvernør i Florida, ifølge CNN.

Oppgradert til kategori 4

Javier Galeano / Reuters

Matthew er oppgradert til kategori 4 og er det kraftigste uværet som har rammet Karibia og USA siden Wilma og Katrina i 2005. Vindstyrken er opp mot 70 meter i sekunder, som er over det dobbelt av orkan styrke.

National Hurricane Center har nå oppdatert sine varsler og fareområdet langs USAs sørøstlige kyst, delstatene Florida, Georgia og Sør-Carolina, er utvidet ved at det er utstedt stormvarsel for vestkysten av Florida.

Det er ventet at orkanen vil kunne nå land i USA fredag. Flere enn to millioner mennesker har allerede fått beskjed om å evakuere hjemmene sine, skriver CNN.

Det er Florida som kommer til å bli hardest rammet, men hvor ille det blir vet ingen. De kraftigste vindene strekker seg ut ca. 70 kilometer fra orkanens øye.

Ifølge enkelte prognoser vil orkanen enten nå helt inn til land eller stoppe noen kilometer unna.

Norwegian og SAS kansellerer flyginger

Orkanen fører også til kansellerte flyginger fra Europa til Florida for SAS og Norwegian.

– Vi har tre flyvinger til Florida i dag som vi dessverre har måttet kansellere på grunn av orkanen. Det er unntakssituasjon der borte, så det er ikke mulig å gjennomføre flygingene, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til NTB.

Sandaker-Nielsen opplyser at for Norwegians del er det flygingene Oslo-Orlando, København-Fort Lauderdale og Paris-Fort Lauderdale som er kansellert.

– Vi ser at det er en god del som allerede har booket om. I tillegg til full refusjon av billetten, kan den også endres. Vi ser også på muligheter til å sette opp ekstraflyginger for å hente passasjerene hjem, og for å få amerikanerne til sine destinasjoner i Europa, sier Sandaker-Nielsen.

Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Også SAS har kansellert flere transatlantiske flyginger torsdag. Blant annet er morgenflyet mellom København og Miami kansellert. Det samme er flyet fra Miami til Oslo.

– Det er i overkant av 400 passasjerer som berøres av dette, sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, til NTB.

SAS har et håp om å igjen kunne operere rutene fra Europa til Florida fredag, men Johansen sier de avventer værsituasjonen og eventuelle beskjeder om ødeleggelser på infrastrukturen i Miami.