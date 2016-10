Orkanen Matthew raser innover Haiti – mange hus ødelagt

Haiti har ikke opplevd et så kraftig uvær siden 1954, og en rekke internasjonale hjelpeorganisasjoner forbereder seg nå på å komme landet og innbyggerne til unnsetning.

– Vi sender nå de første nødhjelpsarbeiderne fra Oslo for å bistå vårt kontor i Haiti. Vi har fått inn de første meldingene om til dels store ødeleggelser der orkanen har truffet land. Byer og landsbyer på de vestlige delene av landet er delvis ødelagt, delvis under vann, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

Organisasjonen har fått melding om at mange kirker er omgjort til hjelpesentere, hvor evakuerte får mat, vann og husly.

– Dette er den verste stormen Haiti har opplevd på flere tiår, og ødeleggelsene vil uten tvil bli omfattende, sier Marc Vincent, representant for Verdens barnefond UNICEF i Haiti.

Han er spesielt bekymret for at mange barn vil bli rammet av smittsomme sykdommer. Det er allerede meldt om 27.000 mistenkte tilfeller av kolerasmitte så langt i år, i et land som fortsatt sliter med å bygge seg opp etter det voldsomme jordskjelvet i 2010. Da mistet 250 000 mennesker livet.

55.000 mennesker bor fortsatt i provisoriske boliger, som telt og skur.

– For sent

– Mange mennesker ber nå om hjelp, men det er for sent fordi det finnes ingen måte å evakuere dem på, sier Fonie Pierre, leder for et katolsk redningskorps i området Les Cayes, der gatene allerede er fulle av sjøvann.

Området der orkanen rammet først, er ett av de fattigste og tettest befolkede områdene i landet. Her bor mange av innbyggerne i enkle skur av tre eller betongstein. Ifølge landets sivilforsvar er mange hus allerede ødelagt, men det konkrete antallet er foreløpig ikke kjent.

Orkanen var ventet å blåse oppimot 75 meter i sekundet, og meteorologer antar at det vil falle mellom 38 og 63 centimeter regn og opptil 1 meter i noen isolerte områder.

Før uværet når fram til Cuba og Bahamas senere tirsdag, vil vinden trolig ha avtatt noe.

Flom og jordskred

I mange områder ble det meldt om oversvømmelser allerede før orkanen nådde land. Det er også stor fare for jordskred. Redningstjenesten har imidlertid ikke mulighet til å reise til de oversvømte områdene ettersom områdene fortsatt herjes av sterk vind.

Senere i uken er uværet ventet å ramme kysten av Florida, der myndighetene allerede har erklært unntakstilstand, ifølge CNN.

Så langt har stormen krevd to haitiske liv. En fisker ble funnet død i sjøen sør i landet fredag, og ytterligere en fisker er savnet. En syk, eldre kvinne døde mandag morgen ettersom hun ikke klarte å ta seg til sykehuset i uværet.

CARLOS GARCIA RAWLINS / X03739

Evakuering

Myndighetene har arbeidet på spreng med å evakuere innbyggerne i bydelen Cite Soleil i hovedstaden Port-au-Prince, der 100.000 av de 500.000 beboere står i fare for å få boligene oversvømmet.

På Cuba er det utstedt orkanvarsel, og én million mennesker er allerede evakuert.

Det ble også utstedt advarsler på Aruba, Jamaica, langs Colombias karibiske kyst og ved den karibiske kystlinjen i Mellom-Amerika. I Colombia døde en mann fredag i forbindelse med orkanen, og en tenåring mistet livet på Saint Vincent og Grenadinene onsdag.

Se flere bilder:

Carlos Garcia Rawlins

Carlos Garcia Rawlins

Handout

Eduardo Verdugo / TT / NTB Scanpix

NOAA

Carlos Garcia Rawlins

Dieu Nalio Chery / TT / NTB Scanpix