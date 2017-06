Over 1000 skadet etter bombepanikk i Italia

Tusenvis av mennesker var samlet på Piazza San Carlo for å se Champions-League-finale mellom italienske Juventus og spanske Real Madrid på storskjerm lørdag kveld.

Ti minutter før kampens slutt, ble det hørt høye smell. Smellene kom trolig fra fyrverkeri, men da noen ropte «bombe» brøt det ut full panikk og kaos.

Tråkket ned

Hundrevis av mennesker ble tråkket ned da de forsøkte å ta seg ut av plassen, og italiensk politi opplyste søndag morgen at over 1.000 mennesker ble skadd i kaoset. Tilstanden for sju av de skadde, blant dem en sju år gammel gutt, betegnes som kritisk.

Piazza San Carlo så ut som en slagmark i morgentimene, med hundrevis av sko og andre gjenstander strødd utover.

Kaoset vekker vonde minner i Italia, der mange husker tilbake til Heysel-tragedien i1985. 39 fotballsupportere, de fleste av dem italienske, omkom da en vegg på Heysel stadion i Brussel kollapset rett før Europacupfinalen mot Liverpool.