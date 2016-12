Over 1600 pågrepet i Tyrkia

Av de pågrepne er 516 fengslet, hvorav 426 er anklaget for å ha bånd til den muslimske predikanten Fethullah Gülen.

Videre er tolv anklaget for å være IS-sympatisører, og 78 mistenkt for koblinger til kurdiske opprørere. I alt fire kurdiske opprørere ble pågrepet, ifølge myndighetene.

HDP-leder pågrepet

Mandag ble også nestleder for det prokurdiske partiet HDP, Aysel Tugluk, pågrepet sammen med flere av sine partifeller i hovedstaden Ankara. Tugluk har fungert som forsvarer for de fengslede lederne av Folkets Demokratiske Parti (HDP), som er Tyrkias største kurdiskvennlige parti.

Tusenvis av andre partimedlemmer sitter fengslet, blant dem ti parlamentarikere med partileder Selahattin Demirtas i spissen.

I den sørøstlige delen av landet har sentrale myndigheter tatt over 54 lokaladministrasjoner, og alle de valgte borgermesterne, som er tilsluttet partiet, er avsatt. I løpet av året har tusenvis av partimedlemmer blitt pågrepet, ifølge HDP.

Regjeringen anklager partiet for å være koblet til terrorisme, noe partiet selv nekter for.

40.000 pågrepet

I løpet av de to siste ukene har nær 2.700 mennesker blitt pågrepet av tyrkisk politi. I forrige uke ble 924 personer pågrepet mistenkt for bånd til det kurdiske arbeiderpartiet (PKK), og åtte for koblinger til IS.

Myndighetene har tidligere anklaget Gülen for å stå bak sommerens kuppforsøk i Tyrkia og har krevd predikanten utlevert fra USA, der han har levd i eksil siden 1999.

USA har avslått begjæringen og etterlyser beviser for at Gülen kan knyttes til kuppforsøket.

For to uker siden opplyste tyrkiske myndigheter at over 40.000 mennesker er blitt pågrepet i forbindelse med etterforskningen av kuppforsøket i juli.