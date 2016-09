Over 200 jordskjelv på ett døgn ved islandske Katla

Natt til mandag ble det registrert tre store jordskjelv med styrke på over 3. I tillegg ble det registrert en rekke mindre jordskjelv, skriver den islandske avisen Morgunbladid.

Til tross for hyppige jordskjelv, er det fortsatt ingen tegn på vulkanutbrudd eller oversvømmelse, ifølge islandske medier. Samtidig har det islandske meteorologiske instituttet oppjustert beredskapsnivået til gult nivå, som betyr høyere aktivitet i vulkanen.

Storvulkanen Katla er en av Islands mest aktive vulkaner. Katlas siste utbrudd var i 1918. Forskere tror at et nytt utbrudd vil komme, men det kan fortsatt drøye år eller tiår til det skjer igjen. Flere har pekt på at Katla er på «overtid», da vulkanen i gjennomsnitt har hatt utbrudd hvert 50. år.

– Det er lenge siden Katla hadde et utbrudd, og dette kan plutselig ende med et vulkanutbrudd. Men akkurat nå er det svært vanskelig å si om det kommer til å skje eller ikke, sier Kristín Jónsdóttir ved Islands meteorologiske institutt til allmennkringkasteren RUV.

