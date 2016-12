Over 2600 har mistet livet i ulykker med Tupolev Tu-154

Søndag ble det klart at Russland er rammet av en alvorlig flyulykke etter at et Tupolev Tu-154 med 93 personer ombord styrtet kort tid etter avgang fra Sotsji. Ifølge russiske myndigheter er det ingen overlevende.

Flytypen ble først satt i trafikk i 1968, da som en russisk konkurrent til det amerikanske passasjerflyet Boeing 727.

Fremdeles er rundt 200 av de originalt rundt 1000 produserte flyene i bruk, og flytypen har fra start vært preget av mange lite hyggelig hendelser.

111 ulykker med flytypen

Siden 1973 har over 2600 mennesker mistet livet i 111 ulykker med ulike varianter av Tupolev Tu-154, viser en oversikt fra Aviation Safety Network.

I 2010 beregnet det London-baserte konsulentselskapet for luftfart Ascend at Tu-154 er overrepresentert i uavhengig ulykkesstatistikk:

DerTu-154 har hatt en fatal ulykke for hver 431.200 flyvning, har Boeings 737, verdens mestproduserte passasjerfly, bare en fatal ulykke for hver 2,68 millioner flyvning.

– Utviklet for både sivil og militær bruk

Jo Bjørn Skatval, leder av flysikkerhetskomiteen i Norsk Flygerforbund, beskriver flytypen Tupolev Tu-154 slik.

– Den er primært slik vi kjenner den utviklet for både sivil og militær bruk, blant annet ser man det ved at denne typen har flere hjul enn det som er normalt, sier han.

Norsk Flygerforbund

Det er stilt en del spørsmål ved ulykkeshistorikken til nettopp denne flytypen.

– Det er et fly som har vært veldig mye i bruk i «østblokken» og derav har det også skjedd flyulykker med det. Ifølge det jeg har informasjon om er ikke noe som direkte sier at det er tekniske feil til enhver tid som ligger bak, sier Skatval.

– Man må også innse at det er en flytype som er utviklet på 1960-tallet, selv om det er modernisert i flere omganger senere, blant annet i cockpit, sier han.

– Er det en usikker flytype?

– La meg si det slik: Hadde det vært en usikker flytype så hadde den blitt satt på bakken, sier Skatval.

Styrtet på Operafjellet

Den verste flyulykken på norsk jord skjedde med et Tu-154 fra Vnukovo Airlines.

Flyet styrtet på Operafjellet under innflyvning til Svalbard lufthavn i Longyearbyen 26. august 1996, og 141 mennesker mistet livet.

De fleste omkomne var russiske og ukrainske gruvearbeidere og deres familier. Feilnavigering ble pekt på som årsaken til styrten.

Det var også et Tu-154 som styrtet under innflyvning til Smolensk i Russland i 2010, da store deler av Polens politiske toppledelse ble utslettet.

Blant de 96 omkomne var Polens president Lech Kaczynski og flere polske toppolitikere, embetsmenn og offiserer.

Den polske delegasjonen var på vei til Russland for å markere 70-årsdagen for massakren på rundt 22.000 polakker i Katyn under andre verdenskrig.

Etterforskningen har vist at feil fra pilotenes side trolig var hovedårsaken til ulykken. Noen måneder før flykrasjen hadde det russiske flyselskapet Aeroflot annonsert at de skulle pensjonere flymodellen, skriver NTB.