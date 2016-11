Over 340 mennesker fryktes druknet i Middelhavet

Rundt 100 migranter fryktes druknet etter at båten de satt i, kantret i Middelhavet utenfor Libya torsdag.

27 overlevende er tatt ombord i redningsskipet Bourbon Argos. De har ifølge Leger Uten Grenser fortalt at det var til sammen 130 personer ombord.

– De er de eneste overlevende. Denne tragedien er bare helt forferdelig, tvitret hjelpeorganisasjonen.

Til nå har sju omkomne blitt tatt opp av sjøen.

IOMs talsmann i Italia, Flavio Di Giacomo, sier at så langt i år har over 4.500 migranter og flyktninger omkommet eller forsvunnet til havs. Det har gjort 2016 til det dødeligste året for migrasjon over Middelhavet.

Siden lørdag har over 3.200 migranter blitt reddet fra overfylte og lite sjødyktige joller. Og til tross for at vinterværet forverrer turen over fra Libya, er det ingen tegn til at turene over Middelhavet vil avta.

Over 167.000 migranter har blitt brakt til sikkerhet i Italia siden begynnelsen av året, ifølge landets innenriksdepartement. I fjor var tallet 153.000, mens i 2014 var det 170.000 personer.