Siden starten av 2015 har over 440 mennesker blitt drept i terrorangrep på det europeiske kontinentet. Det har vært en svært tydelig økning i antallet drepte i slike angrep de siste årene, etter en tidligere kraftig nedgang på 90-tallet.

Les mer om dette: Dette var Europas blodige terrortiår før IS og al-Qaida

Dette er terrorangrepene siden januar 2015:

Manchester, 23. mai: 22 personer er bekreftet drept og 59 skadede er sendt til sykehus etter det politiet omtaler som en terrorhandling ved Manchester Arena.

Stockholm, 7. april 2017: Fem mennesker ble drept og et ukjent antall skadet da en kapret lastebil kjørte inn i varehuset Åhléns midt i gågata Drottninggatan i sentrum.

St. Petersburg, 3. april 2017: 14 personer ble drept og rundt 50 skadet da en selvmordsbomber sprengte seg i en T-banevogn.

London 22. mars 2017: En person kjørte ned flere fotgjengere med bil på Westminster Bridge og drepte en politimann med kniv i et forsøk på å ta seg inn i Parlamentet. Til sammen fem personer ble drept, inkludert gjerningsmannen, som ble skutt av politiet.

Istanbul, 31. desember 2016: 39 mennesker ble drept og nærmere 70 ble skadet da en væpnet mann gikk til angrep på den eksklusive nattklubben Reina i Istanbul nyttårsaften. IS erklærte at de sto bak angrepet.

Murat Ergin/Ihlas News Agency via REUTERS

Berlin, 19. desember 2016: 12 mennesker ble drept og 48 skadet da et vogntog kjørte inn i et julemarked i Berlin. En 24 år gammel tunisier som hadde sverget troskap til IS, sto bak angrepet. Han ble noen dager senere skutt og drept av italiensk politi utenfor Milano.

Istanbul, 11. desember 2016: 38 personer ble drept og 155 andre ble skadet i to bombeangrep mot Besiktas’ stadion i Istanbul i forbindelse med en fotballkamp. 30 av de døde var politifolk. Kurdistans frihetsfalker (TAK), en utbrytergruppe fra PKK, tok på seg skylden for angrepet.

Nice, 14. juli 2016: 86 mennesker ble drept og over 300 skadet da en lastebil raste gjennom folkemengdene som feiret 14. juli på strandpromenaden i Nice. Gjerningsmannen ble skutt av politiet, og IS erklærte at han var en av deres «soldater».

Istanbul, 28. juni 2016: 36 mennesker ble drept og rundt 147 skadet da tre personer gjennomførte et selvmordsangrep på flyplassen Atatürk i Istanbul. IS sto trolig bak angrepet.

Brussel, 22. mars 2016: 32 mennesker ble drept og rundt 340 skadet da selvmordsbombere angrep Brussel internasjonale lufthavn Zaventem og metrostasjonen Maelbeek. IS erklærte at de sto bak angrepene.

PETER DEJONG / TT / NTB Scanpix

Istanbul, 12. januar 2016: 13 utenlandske turister, tolv av dem tyske, ble drept og 14 skadet, da en syrisk mann sprengte seg i luften i et travelt turiststrøk i Istanbul. Ifølge tyrkiske myndigheter var gjerningsmannen medlem av IS.

Paris, 13. november 2015: Væpnede menn slo til på seks forskjellige steder i Paris. 130 personer ble drept, 89 av dem under angrepet mot konsertlokalet Bataclan. Alle gjerningsmennene unntatt én ble drept eller sprengte seg under aksjonen. IS påtok seg ansvaret.

CHRISTIAN HARTMANN

Paris, 7. januar 2015: Tolv personer blir drept i et terrorangrep mot satiremagasinet Charlie Hebdos redaksjon i Paris. IS påtok seg ansvaret. 9. januar ble ytterligere fire mennesker drept i en jødisk matbutikk i Paris i en støtteaksjon for Charlie Hebdo-angrepet. De til sammen tre gjerningsmennene ble alle drept av politiet.

* Tyrkia regnes tradisjonelt sett som et land delt i en asiatisk og europeisk del. Vi har tatt med angrepene i det som regnes som den europeiske delen av landet.