I Hokksund i Buskerud onsdag ble det målt herlige 26,3 grader. Det er norgesrekord for datoen 7. september ifølge verogvind.net.

Drøyt 3000 kilometer lenger sør i kjøreavstand ligger Sanlucar La Mayor i Andalucía i Spania. Der ble det tidligere i uken målt uherlige 46,4 varmegrader.

Det er bare 1,6 grader unna den absolutt høyeste temperaturen som noensinne er målt i Europa. (48 grader i juli i 1977 i Aten. I Norge er rekorden 35,6 fra Nesbyen.)

Den høye temperaturen i Spania er ennå ikke bekreftet, ifølge wunderground.com.

NCEP/Wunderground.com

Men uansett har Spania satt ny europarekord for september, for det er bekreftet en temperaturmåling på 45,7 grader i Montoro i Spania.

Flere storbyer i Spania og Portugal målte også rundt 44–45 grader tidligere i uken, og på ferieøya Ibiza som er omkranset av Middelhavet, ble det målt over 38 grader.

Forrige septemberrekord for Europa var 45,6 grader i San Severo i Italia fra 1946.

Varmluft fra Afrika

Det er et kraftig høytrykk over sørvest-Europa og varmluft fra Afrika som er årsaken til de høye temperaturene.

Det er ikke uvanlig med temperaturer i Sør-Spania på denne tiden godt over 30 grader, men at det er godt over 40, er ikke vanlig.

Francisco Seco / TT / NTB Scanpix

Ekstremvarme flere steder

Også i Asia er det blitt satt ny september-rekord. I Midtøsten har det vært en hetebølge i begynnelsen av september og Mitribah i Kuwait målte 51,2 grader 3. september. Det er den nest høyeste september-temperaturen målt på kloden noensinne.

Bare 52,2 grader målt i Mecca i ørkenen sør California 1. september 1950 slår den.

Flere andre land i Midtøsten satte også nye septemberrekorder på rundt 50 grader, ifølge wunderground.com.

Tidenes varmerekord ble satt i Death Valley i California i juli 1913. Da viste gradestokken 56,7 grader. Men den rekorden er omstridt.

På Østlandet har det så langt i september vært en god del høyere temperaturer enn normalt, uten at det har vært i nærheten av norgesrekorden på 28,5 grader: Det er for tidlig for «indian summer», men badesesongen fortsetter

