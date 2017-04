Øyenvitne: «Vi ser fullt av blod og kropper»

Et øyenvitne skal ha sett en maskert mann avfyre skudd: En mann, som var én av flere personer som søkte tilflukt inne i en bokhandel, så at en maskert mann skjøt ute på gaten.

– Vi hørte skudd og så at folk løp for livet ute på gaten. Vi søkte tilflukt inne på et lagerrom. En av oss, en mann, gikk bort til vinduene og fortalte at han så at en maskert mann avfyre skudd, forteller Alice D'Angelo i direktesendingen til fjernsynsstasjonen SVT.

Øyenvitnet Zaida Liendeborg forteller at hun så «fullt av blod og kropper» på gaten utenfor.

Hun er i en kontorbygning like ved åstedet i Drottninggatan og kunne se alt som skjer ut vinduet.

– Biler kjører frem og tilbake, ingen vet helt hva som skjer. Folk springer frem og tilbake. Det er bare kaos, forteller mannen hennes, Robin Liendeborg, via messenger til Aftenposten. Han jobber i det samme bygning.

Alle er blitt beordret til å holde seg inne i kontorbygget, forteller Liendeborg.

Han forteller også at forbipasserende har søkt tilflukt i lokalene.

– Det er tryggere her, sier Liendeborg.

Norske Karl Oskar Teien er på jobb i Schibsteds lokaler like ved åstedet i sentrale Stockholm. Fra kontorlokalene ser han hvordan folk rømmer sentrum.

Mest trist

Adam Bergsveen jobber på et kontor cirka 200 meter unna åstedet. Han sier at de foreløpig sitter inne og venter på mer informasjon.

– Vi følger kriseinformasjonen, og forholder oss rolige, sier bergsveen, som forteller at de ikke hørte noen eksplosjon eller skudd.

– Er dere redde?

– Ja og nei. Vi er urolige, men mest lei oss, sier Bergsveen.

Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

REUTERS/Per Haljestam