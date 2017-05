Øyenvitner sår tvil om USA-påstand om at IS har skylden for sivile tap i Mosul

Amerikanske tjenestemenn har hevdet at det høye dødstallet skyldtes at IS tvang folk inn i bygningen og minela den for så å utplassere IS-krigere på taket for å lokke frem et angrep.

Men øyenvitner og overlevende hevder overfor det amerikanske nyhetsbyrået AP at ingenting av dette stemmer.

– Væpnede menn i huset jeg var i? Aldri! sier Ali Zanoun, som var en av kun to personer som overlevde angrepet 17. mars.

50-åringen lå fanget under den sammenraste bygningen i fem dager sammen med 20 drepte familiemedlemmer. Den eneste væsken han hadde, var en flaske med nesedråper.

Angrepet er det blodigste så langt under offensiven mot IS i Vest-Mosul.

– Trodde de var trygge

AP har snakket med syv øyenvitner og overlevende som alle avviser amerikanernes versjon. De sier familiene søkte tilflukt i bygningen fordi de trodde den var trygg. De så ingen tegn til at det ble utplassert eksplosiver, eller at IS-krigere skjøt fra taket, slik amerikanerne har hevdet.

De sier at huset bare hadde to etasjer og at det ikke lå ved en stor vei, dermed var det lite sannsynlig at snikskyttere ville ta bygningen i bruk.

Noen dager før luftangrepet skal Zanoun ha sett IS-krigere i gatene rundt huset, og en gang skal han ha sett en snikskytter på et tak om lag 300 meter borte.

Gjestfri husvert

Mannen som eide huset, Tayseer Abu Tawfiq, var ifølge Aps kilder en forretningsmann som var kjent for sin gjestfrihet overfor flyktninger. Uansett hvem som dukket opp, lot han dem få plass sammen med sin store familie, som besto av 14 personer. To dager før luftangrepet fødte en flyktningkvinne et barn i huset. Dagen etter skal en av Tawfiqs naboer ha sagt til ham at det ikke var trygt å ha så mange mennesker i huset.

– Jeg kan ikke vise folk bort, skal Tawfiq ha svart, ifølge naboen Abdullah Khalil Ibrahim.

Bare timer senere ble huset en dødsfelle.

Den amerikanske sentralkommandoen vil ikke kommentere opplysningene før deres egen gransking er sluttført.

Mange hus gruslagt

Zanoun og de andre AP har intervjuet, forteller om forferdelige forhold i Vest-Mosul der tett befolkede områder blir bombet kontinuerlig i et forsøk på å drive ut IS, og der hundrevis av bygninger, mange med sivile inni, er jevnet med jorden.

Familier blir drevet fra hus til hus, mange ganger av IS-krigere som med våpen i hånd tvinger folk dypere inn i IS-kontrollerte områder etter hvert som irakiske styrker rykker frem i byen.

En økning i bombardementene har gjort at kampen om den vestlige delen av byen, som begynte i midten av februar, er blitt langt mer ødeleggende enn kampen om den østlige delen.

Analyser av satellittbilder og opplysninger fra lokale granskere viser at nærmere 1.600 boligbygg er blitt ødelagt, opplyste FN i forrige uke.

Langt blodigere enn i øst

I mars og april ble 1.254 mennesker drept i luftangrep i Vest-Mosul, ifølge Iraq Body Count, en uavhengig gruppe som forsøker å ha oversikt over antall drepte og sårede. Til sammenligning ble anslagsvis 1.600 sivile drept og såret under hele offensiven mot Øst-Mosul. Tallet omfatter alle ofre, ikke bare de som ble drept i luftangrep. Samtidig opererer Pentagon med langt lavere tall, som kun har bekreftet at 352 er drept i koalisjonens luftangrep i Irak og Syria siden 2014.

Menneskerettsgrupper har pekt på at det amerikanske militæret lempet på reglene i desember slik at kommandanter på bakken kunne be om luftangrep. Tidligere måtte angrepene også godkjennes av offiserer i Bagdad for å unngå sivile tap.

Det amerikanske militæret hevder at regelendringen ikke har ført til at flere sivile blir drept.