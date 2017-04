Tyske etterforskere går ut fra at fremmedfiendtlighet er motivet for den dobbelte identiteten. Soldaten lot altså som han var flyktning for å kunne utøve et angrep en flyktning skulle få skylden for. Påtalemyndigheten har selv kalt den utrolige historien «mer enn merkelig». Dette er kjent til nå:

«Franco A.» (28) er fra Offenbach i Hessen, løytnant i det tyske forsvaret og stasjonert i den tysk-franske Jegerbataljon 291 i franske Illkirch. I 2014 tok han et kurs ved den anerkjente franske militærskolen Saint-Cyr i Bretagne, skriver Die Welt.

I desember 2015 går han inn på et flyktningmottak i Giessen i Hessen og utgir seg for å være den syriske flyktningen «David Benjamin». Han oppgir at han kommer fra Damaskus, fra en kristen familie med franske røtter. Faren skal være frukthandler.

Syrer – men uten å snakke arabisk?

Identitetspapirer har løytnanten selvsagt ikke. Han snakker ikke arabisk, bare fransk, og et av flere mysterier i denne saken er hvorfor falskneriet ikke ble oppdaget.

– Det spør alle seg om, sa talsperson for påtalemyndigheten i Frankfurt, Nadja Niesen, til Deutsche Welle.

På mottaket blir fingeravtrykkene hans registrert, og han sendes videre til Zirndorf i Bayern. Her registreres 28-åringen som asylsøker i januar. I et drøyt år har dermed mottatt pengestøtte fra staten i tillegg til sin offiserslønn, penger han hver måned reiste til Bayern for å hente.

Gjemte pistol på flyplasstoalett

«Franco A.» har gjort godt inntrykk i militæret, er presis og har tatt flere kurs. Han er aktiv konkurranseroer. Første gang myndighetene blir oppmerksomme på at ikke alt er som det skal, er under offisersballet i Wien i slutten av januar. Før hjemreisen gjemte han en pistol på et toalett på flyplassen Schwechat. Pistolen skal ikke ha vært fra militæret.

Da han kom tilbake for å hente våpenet 3. februar, ble han pågrepet av østerrikerne. Han ble imidlertid raskt frigitt, et slikt brudd på våpenloven betyr normalt bare en bot. Men nå begynte etterforskningen å rulle: fingeravtrykkene hans tilhørte jo en syrisk asylsøker.

Onsdag 26. april ble Franco A. arrestert. Ifølge Bild deltok han da i et spesialkurs i overlevelse og kampteknikker i Hammelburg i Bayern, og ble bokstavelig talt dratt opp av et hull i jorden. En etterforsker sa til avisen at «Mannen var fysisk så ferdig, så utkjørt, at han måtte hvile i timevis før det var mulig å snakke med ham».

Politifolk fra tre land deltar i etterforskningen

28-åringen etterforskes for mistanke om å forberede et større voldelig angrep og for brudd på våpenloven. 90 politifolk fra Tyskland, Østerrike og Frankrike har ransaket 16 leiligheter og militære bygninger som et ledd i etterforskningen. Ifølge Deutsche Welle gjorde de relevante funn.

Det antatte motivet bak angrepsplanene skal være fremmedfiendtlighet. Gjennom de lagrede fingeravtrykkene skulle et falskt spor som pekte mot en flyktning oppstå.

Ifølge Die Welt skal løytnanten ha hetset mot arabiske asylsøkere og muslimer i en chat. Han har imidlertid ingen kjent høyreekstrem bakgrunn.

En 24 år gammel student – også fra Offenbach – er pågrepet, mistenkt for å ha samarbeidet med 28-åringen om angrepsplaner.