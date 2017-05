Palestinernes helt leder en sultestreik. Israel sier han her spiser på cellen, men får kritikk for å ha lagt ut lokkemat.

Marwan Barghouti har siden midten av april vært frontfigur i en sultestreik blant hundrevis av palestinske innsatte i israelske fengsler. Aksjonens mål er å sikre bedre rettigheter for fangene.

Nå har imidlertid Israels fengselsvesen publisert to overvåkingsfilmer fra cellen til den sultestreikende Barghouti.

På den ene filmen skjuler den innsatte seg bak toalettdøren. Ifølge fengselsmyndighetene spiser han da to kjeks. På den andre filmen ser det ut som om han tygger. Ifølge fengselet spiser han en plate med den kjente israelske sjokoladen Tortit og litt salt.

Kaller ham palestinernes Nelson Mandela

Filmene har vakt voldsom oppsikt. Barghouti er ingen hvem som helst.

Hans tilhengere liker å omtale ham som palestinernes Nelson Mandela, og til tross for at han sitter i fengsel, nevnes han som en mulig arvtager etter president Mahmoud Abbas.

Da sultestreiken startet, hadde han et langt innlegg i New York Times om bakgrunnen for aksjonen.

Avisen fikk kritikk for kun å omtale ham som en «palestinsk leder og parlamentariker». Storavisen utstyrte senere innlegget med informasjon om Barghouti sitter inne for blant annet drap under den andre intifadaen.

Filmene av den spisende sultestreikende har skapt sterke reaksjoner med flere innfallsvinkler. Sikkerhetsminister Gilad Erdan sier ifølge Jerusalem Post at Barghoutis medfanger blir «kynisk utnyttet» av ham.

En radiovert i hærens kanal postet et bilde av seg selv med samme type sjokolade og cola med teksten. «En herlig middelshavsfrokost».

Hevder sjokolade og kjeks ble plantet på cellen

Flere medier melder at kjeksene og sjokoladene ser ut til være lagt ut i cellen som lokkemat for å få Barghouti til å bryte sultestreiken. Ifølge israelsk TV var det lagt ut mat til andre ledere, men de skal visstnok ikke ha spist. Avisen Haaretz melder om at mange israelere på sosiale medier mener fengselsvesenets taktikk er skammelig.

Palestinske støttespillere mener ifølge Times of Israel at filmene er fabrikkert propaganda.

– Dette er psykologisk krigføring som ventet fra Israel for å stoppe streiken, sier Qadora Fares, som leder en organisasjon som støtter palestinske fanger.

Skader ikke hans profil?

Times of Israel har snakket med palestinere som fnyser av filmene.

– Hvis dette er alt han spiste etter 20 dager med sultestreik, trodde de virkelig at dette ville skade imaget hans, sier en.

En annen sier Barghouti uansett er bedre enn dagens palestinske lederskap som han hevder er «korrupte som kjører regjeringsbiler og bor i luksusvillaer».

Ifølge palestinerne nekter 1500 fanger å spise. Fengselsvesenet sier antallet er 700.