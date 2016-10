Panikkslagne republikanere tror Trump kan få alt til å rakne

«Anarki», «borgerkrig», «kollaps», «en episk og historisk politisk krise», «paralyserte» og «eksistensiell krise». Det er ord som nå brukes i amerikansk presse om tilstanden i Det republikanske partiet.

Trump kan utløse borgerkrig i partiet

I sentrum av krisen står Donald Trump. Alt i partiet handler nå om være for eller imot presidentkandidaten. Det ble blant annet klart under en telefonkonferanse for partiets 246 kongressrepresentanter mandag.

«Feiginger!»: Republikaneren Dana Rohrabacher var i harnisk under konferansen. Raseriet hans ble utløst at av republikanernes høyeste valgte leder, speaker Paul Ryan, hadde fortalt at han ikke lenger kunne forsvare Trump eller drive valgkamp for ham.

Livredd for å miste flertall

Ryan hadde under møtet, ifølge en rekke amerikanske medier, i praksis innrømmet at Trump ville tape presidentvalget, og derfor ønsket han å redde stumpene. Speakeren er livredd for at republikanerne skal tape flertallet i begge Kongressens to kamre, altså både Senatet og Representantenes hus. Det ble sett som umulig for bare en uke siden.

Paul Holston / AP / NTB Scanpix

Andrew Harnik / AP / NTB Scanpix

Under telefonmøtet sa Ryan at han nå vil bruke all sin energi til å sørge for at ikke Clinton som president får en «blankofullmakt» med en kongress kontrollert av demokrater.

Det har lenge vært sett på som åpent om republikanerne klarer å beholde sitt flertall (54–46 i dag) i Senatet. Frem til sex-lydbåndet ble lekket, var det regnet som sikkert at de ville redde kontrollen over Representantens hus (246–186 i dag).

Trump har flere ganger gått hardt ut mot Ryan på Twitter etter gårsdagens telefonmøte, inkludert meldingen under tirsdag.

I annen tweet tirsdag skrev Trump at «det er vanskelig å gjøre det bra når Paul Ryan og andre gir null støtte!»

40 har trukket sin anbefaling

Krisen i partiet er utløst av videoen som ble lekket til The Washington Post rett før helgen, hvor Trump kommer med slibrige kommentarer om kvinner og skryter av at han som kjendis slipper unna med å antaste kvinner. Det har ført til at rundt 40 republikanske senatorer og kongressmenn har trukket støtten til Trump. Flere av dem som trekker støtten, kjemper innbitt for å vinne tette valgdueller og frykter at støtte til Trump kan koste dem seieren.

Under kan du se The Economists liste over dem som har trukket støtten til Trump og/eller ber han trekke seg.

Sinte Trump-tilhengere

Men det å trekke støtten til Trump trenger ikke å gjøre situasjonen noe bedre. For det har gjort mange av de republikanske velgerne som fortsatt støtter Trump, rasende.

– Vi stemmer ikke på noen av de folkene som ikke stemmer på Trump, sier Kelley Anne Finn (58) til nyhetsbyrået AP.

Hun var en av mange Trump-tilhengere som hadde møtt opp for å demonstrere ved republikanernes hovedkontor i Kongressen mandag.

Donald Trump har selv på Twitter dømt dem som trekker støtten til ham nord og ned.

T-skjorter med voldtektsanklage

Under Trumps valgmøte i Pennsylvania mandag var også mange forbannet på dem som ikke lenger støtter deres store helt. Ifølge TV-kanalen NBC News hadde flere T-skjorter hvor Bill Clinton ble beskrevet som «voldtektsmann».

– Før Trump var det ingen som hadde guts nok til å ta av hanskene mot Clintonene og nå hopper de av båten grunnet ett lydbånd? sa Jim Dodson, som hadde på seg en «Hillary i fengsel»-button.

Den anerkjente NBC-programlederen Chuck Todd beskriver krisen i partiet slik:

– Det verste kan gjenstå når det kommer til Trump. De kan stirre på en total kollaps av partiet innen valgdagen, sier Todd.

The Washington Post skriver at partiet «Styrer mot anarki: Nå må alle tenke på seg selv».

Vår kommentator Frank Rossavik om TV-debatten: Valgkampen hoppet i do og trakk i snoren

Rivalen som holder munn

I Florida kjemper Marco Rubio for ikke å miste sin plass i USAs senat. Da han røyk ut av presidentkampen, trakk han seg i første omgang, men ombestemte seg senere. Han leder med et par prosentpoeng på målingene over sin demokratiske rival Patrick Murphy.

Nå hamrer Murphy løs på Rubio for at han ikke har trukket sin støtte til Trump etter den famøse videoen med griseprat, men bare kritisert presidentkandidaten. På Rubios Facebook-side tegner kommentarene fra velgerne et tydelig bilde av dilemmaet for senatspolitikeren.

Paul Sancya / AP/ NTB Scanpix

– Politisk selvmord

– Jeg nekter noensinne å stemme igjen hvis du ikke begynner å dra lasset for den republikaneren vi stemte for, skriver en.

– Stå bak alle republikanere som står ved Trump. Hvis ikke begår du politisk selvmord, skriver en annen.

Andre vil derimot at Rubio skal ta avstand fra Trump.

– Støtter deg og alle republikanere som står opp mot Trump. Altfor mange republikanere er hjernevasket av sitt hat mot Obama, mener en som beskriver seg som «Reagan-republikaner».

Trump vekker harme blant idrettsstjerner: Brukte uttrykk i debatten de misliker

J. Scott Applewhite, AP / NTB Scanpix

Skiftet mening lørdag – og mandag

I Colorado viser opptredenen fra den svarte Darryl Glenn hvordan mange lokale kandidater vakler etter Trump-skandalen. Han ligger rundt 10 prosentpoeng bak sin demokratiske rival. Dagen etter at Trump-opptaket ble kjent sa han at Trump var ukvalifisert som president. Mandag, dagen etter Trump-Clinton-duellen, hadde han ombestemt seg.

– Trump sa noe som mange av oss har ventet på å få høre. Han sto frem og tok ansvar, sa Glenn til en offentlig radiostasjon i delstaten.

Jim Cole, AP/ NTB Scanpix

Får ris, men ikke velgerflukt?

Senator Kelly Ayotte fra New Hampshire trakk sin støtte til Trump etter at videoen kom ut. Også på hennes Facebook-side hagler det med både ris og ros. Mange av dem som er sinte, vil likevel stemme på henne, melder Associated Press.

– Det stopper ikke min støtte til henne – for hva er alternativet. Det republikanske partiet trenger samhold, sier uavhengig velger John Sterling (61).