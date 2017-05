Paris-nei fra Trump kan gjøre Kina til klima-ener

President Donald Trump vil trekke USA ut av Parisavtalen, meldte amerikanske medier onsdag. Presidenten skrev selv på Twitter at han vil kunngjøre sin avgjørelse «i løpet av noen få dager».

– Hvis USA trekker seg fra Parisavtalen, er det det beste som kunne skjedd for klimakampen, mener den australske klimaforskeren Luke Kemp fra Australian National University i Canberra.

Han påpeker at USA i så tilfelle ikke lenger vil ha vetorett, og mener de kan gjøre mer skade «innenfra enn utenfra».

– Utenfra kan de ikke lenger ha en mulighet til å forsøke å utvanne forslag og stanse tiltak de er uenige i, sier Kemp til Aftenposten på telefon fra Australia.

Delstatene gjør opprør mot Trump

Samtidig vil effekten av en eventuell amerikansk tilbaketrekning bli hemmet av at flere av delstatene – anført av California – allerede har fått på plass klimalover som ikke vil bli påvirket av hva den føderale staten velger å gjøre.

– Disse delstatene kan fortsette med det de allerede holder på med – det vil si å legge til rette for ren energi, innføre karbonskatt eller innføre strengere utslippskrav, sier Michael E. Mann, direktør ved Earth System Science Scenter ved Penn State University og anerkjent som en av USAs ledende klimaforskere, til Aftenposten.

Han legger til at det er snakk om et betydelig antall mennesker som omfattes av disse klimareguleringene.

– Nesten 30 prosent av befolkningen bor i en delstat som er en del av en koalisjonen som har vedtatt å innføre karbonskatt. Så vi kan fortsatt gjøre betydelige fremskritt selv om det føderale lederskapet er fraværende, sier han.

Mann trekker spesielt frem California-guvernør Jerry Brown som en ledestjerne i kampen mot Trumps klimapolitikk.

– Han er en helt. Jeg kjenner ham personlig og kan gå fod for at han er dedikert til å gjøre alt han kan for at California, verdens sjette største økonomi, leder an i overgangen fra fossile brennstoff til fornybar energi, sier Mann.

– Ødelegger for USAs kredibilitet

Jusprofessor Michael Wara ved Stanford-universitetet – en ekspert på energi- og mijø-lovgivning, er enig i at Californias innsats blir sentral i tiden. Men han er likevel rystet av Trumps trusler om å trekke seg fra Paris-avtalen.

– Dette ødelegger for den kollektive globale handlingen som må til for å løse problemene. Parisavtalen handler ikke bare om de kortsiktige målene – de er ikke nok – den handler i virkeligheten om å skape en prosess der alle nasjoner arbeider sammen for å øke ambisjonene over tid og at tilliten mellom landene vokser etter hvert som målene blir oppnådd. Denne prosessen får et alvorlig tilbakeslag nå, sier han.

Wara er også dypt bekymret for hva Trumps klimapolitikk vil bety for USAs maktposisjon i verden.

– Dette er utrolig skadelig for USAs generelle kredibilitet, noe vi trenger på grunn av en lang rekke ting – alt fra Syria til Nord-Korea til handel. Amerikansk makt blir redusert på helt unødvendig vis av en tilbaketrekning fra Paris, sier han.

En kjempesjanse for Kina

Direktør på Bjerknessenteret Tore Furevik tror en amerikansk tilbaketrekning fra Paris-avtalen kan gjøre Kina til en enda viktigere global aktør.

– Det er først og fremst næringsliv og teknologi som nå driver det grønne skiftet. Kina har investert enormt, og India har signalisert at de vil følge på, sier professoren.

Kina og EU bekreftet onsdag at de står ved sine forpliktelser til Parisavtalen, ifølge Associated Press. En EU-talsmann sier til nyhetsbyrået at Kina og EU vil legge frem detaljer for hvordan de skal møte forpliktelsene på et felles møte i Brussel fredag.

Verden kan nå endelig slutte å vente forgjeves på at USA skal lede an i klimakampen, sier australske Kemp. Forskeren trekker frem Merkels kommentarer om at Europa nå må stå på egne ben.

– Det er en stor sjanse for Europa og Kina til å vise at de kan ta ansvar og lede verden i riktig retning. Det er en stor mulighet for Kina til å bli en virkelig supermakt for fremtiden, sier forskeren, som tidligere har argumentert for at det er bedre med USA utenfor Parisavtalen i en artikkel i tidsskriftet Nature Climate Change.

Han tror heller ikke andre land vil følge Trumps eksempel.

– Jeg tror ikke noen land vil følge en leder som Trump inn i villmarken bare for å slippe å avgi et løfte om klimatiltak hvert femte år, sier Kemp.

– For USA vil det derimot ha større konsekvenser. De tar et massivt steg tilbake.

Frykter for samarbeidsklima

Forskningsleder ved Cicero Steffen Kallbekken har fulgt forhandlingene med klimaavtalene tett siden 2009. Han frykter at det kan få negative konsekvenser for prosessen dersom Trump trekker USA ut.

– Jeg frykter for samarbeidsklimaet fremover. Fattige land må ha tillit til at rike land vil bære sin del av byrden, og denne tilliten kan bli svekket dersom USA trekker seg. Det kan gjøre at den nødvendige opptrappingen stanses, sier Kallbekken.

Mange er redde for at Trump skal sette i gang en dominoeffekt, der flere andre land også begynner å trekke seg. Professor Michael Oppenheimer sier til The New York Times at USAs uttrekning «er nødt til å få en dominoeffekt», og nevner India, Malaysia og Indonesia som mulige etterfølgere.

Det vil være en politisk katastrofe og veldig kortsiktig dersom USA trekker seg ut, sier Professor Raymond Bradley ved University of Massachusetts.

– Likevel fører mange av de største delstatene, inkludert California, Massachusetts og Washington, sin egen klimapolitikk. Det gjør også store byer og selskaper, så det er ikke sikkert det vil bety så mye for USAs totale utslipp, sier Bradley.

I motsetning til Oppenheimer har ikke Bradley tro på en dominoeffekt. Andre land, som Kina og Europa, vil ta styringen, mener han. Han påpeker at Indias statsminister Narendra Modi sa i Tyskland i går at det ville være «moralsk kriminelt» å ikke gjøre noe med klimaendringene.

Må kompensere økonomisk

Et av problemene dersom USA forlater Parisavtalen er at landets betydelige økonomiske støtte også vil fordufte. Trump har allerede signalisert at han vil kutte kraftig i bidragene, men det vil likevel merkes, sier Kallbekken.

– I København i 2009 ble det besluttet at de rike landene skulle bidra med 100 milliarder dollar innen 2020. Pengene skulle gå til å redusere utslipp og kompensere fattige land for kostnadene med å legge om til mer klimavennlig energi, forklarer forskeren.

Mesteparten av pengene sluses gjennom FNs grønne klimafond. Kallbekken frykter at fattige land blir usikre på om de vil bli kompensert for å gjøre endringer, dersom USA trekker seg ut.

– Verst for USA

Det vil være svært beklagelig dersom USA trekker seg fra avtalen, men det behøver ikke ha så stor betydning for det globale klimaet. Det mener to av verdens fremste klimaforskere, direktør på Bjerknessenteret Tore Furevik og professor ved UiB Eystein Jansen.

– Det er synd at man i verdens fremste forskningsnasjon ikke forholder seg til kunnskap. Men hvis avtalen fortsetter med de andre landene trenger det imidlertid ikke ha så stor praktisk betydning. Dessuten er det store delstater innad i USA som har sagt at de uansett vil forplikte seg til å overholde målene i Parisavtalen, sier Jansen, som har vært medlem av FNs klimapanel.

Furevik berømmer tidligere president Barack Obamas arbeid på feltet.

– Obama fikk gjort mye, spesielt i sin siste periode. Han fikk også på plass en avtale med Kina før klimamøtet i Paris, sier Furevik.

Et USA som står utenfor Parisavtalen kan svekke landets globale inflytelse og få økonomiske konsekvenser for amerikansk næringsliv, mener Furevik.

– Det grønne skiftet kommer uansett, og det toget går fort. Dette kan umulig være noe store amerikanske bedrifter støtter, sier UiB-professoren.