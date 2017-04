Paris-terroristen sto likevel ikke på politiets terrorliste

Dagen før presidentvalget - og to dager etter terrorangrepet på Champs-Élysées i Paris - er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål rundt angrepet.

Attentatmannen fra torsdagens skyting mot flere politimenn i Frankrike er identifisert som den 39 år gamle Karim Cheurfi. I motsetning til det som er blitt hevdet tidligere, sier nå fransk politi at 39-åringen ikke sto på den såkalte terroristlisten, kjent som Fiche S.

Han drepte en politimann ved å skyte ham i hodet og skade alvorlig to andre politibetjenter. En tysk turist ble lettere skadet.

Etter midnatt var det stopp for all valgkamp i Frankrike. Hensikten er å gi velgerne tid til å tenke før de avgir sin stemme søndag.

Men det er liten tvil om at det er terror som preger nyhetsbildet i det franske samfunnet. Presidentkandidatene har i varierende grad brukt dette i valgkampinnspurten.

Gjerningsmannen, Karim Cheurfi, ble skutt og drept da han forsøkte å flykte fra åstedet. Store deler av Champs-Élysées ble sperret av og tre metrostasjoner ble stengt. Restauranter i området ble evakuert av politiet.

Ved den drepte terroristen ble det funnet en lapp som uttrykte støtte til terrororganisasjonen IS. I bilen hans ble det funnet andre papirlapper med adresser til flere polititjenester. I en veske i bilen, en Audi, lå det en pumpehagle, to kjøkkenkniver og en beskjæringssaks, opplyste statsadvokat for terrorsaker, François Molins, på en pressekonferanse.

Flere aksjoner?

Kort tid etter terrorangrepet tok IS på seg ansvaret for handlingen som terrorgruppen hevdet var utført av en av deres krigere. De navnga ham som «Abu Yussef belgieren», men Karim Cheurfi er fransk statsborger. Han er oppvokst litt utenfor Paris. Kilder i politiet hevder overfor franske medier at dette kan bety at et annet angrep på gang.

Fransk politi har opplyst at en mann som var ettersøkt i Belgia og mistenkt for å ha planlagt å reise til Frankrike torsdag, selv meldte seg for politiet i Antwerpen. Nettstedet Politico skriver at han er sjekket ut av saken.

14 år i fengsel

Selv om Cheurfi likevel ikke sto på listen over personer med mistanke om kontakt med terroristorganisasjoner, hadde han et betydelig rulleblad.

I februar ble han arrestert, mistenkt for å ha planlagt å drepe en politimann. Han ble løslatt på grunn av manglende bevis. Han har tilbragt rundt 14 år i fengsel for en rekke kriminelle forhold, inkludert angrep på politiet.

Unge lovbrytere blir ofte radikalisert i franske fengsler, slik tilfellet er i mange lands fengsler. Men statsadvokaten for terrorsaker i Frankrike, François Molins, opplyser at 39-åringen ikke har vist tegn til radikalisering mens han satt inne.

Tillitsmenn for politiet reagerer på at en slik mann slipper ut gang på gang ettersom han åpenbart ønsket å skade eller drepe politifolk.

Terror tema i valgkampinnspurten

Angrepet torsdag kveld førte til at flere av de sentrale kandidatene innstilte arrangementer, men de uttalte seg likevel om terror. I Paris rettet François Fillons parti, Republikanerne, sterk kritikk mot byens sosialistiske borgermester Anne Hidalgo for mangelfullt sikkerhetsopplegg før søndagens valg, skriver avisen Le Monde.

Mer enn 50.000 ekstra sikkerhetsfolk og mer enn 7000 spesialsoldater er utkommandert denne helgen for å sikre 67.000 valglokaler over hele Frankrike.

Statsminister Bernard Cazeneuve har kritisert særlig Marine Le Pen for å bruke attentatet politisk. Både hun og Fillon har direkte og indirekte kritisert sittende regjering for det som har skjedd.

I Frankrike er mer enn 230 mennesker blitt drept og flere hundre personer alvorlig såret av terrorangrep siden 2015.

Michel Euler / TT / NTB scanpix

Meget tett løp

Ved midnatt fredag og frem til valget søndag er det ikke lov å drive valgkamp og heller ikke offentliggjøre meningsmålinger. Den siste målingen som ble tatt opp torsdag og fredag av BVA, deler av målingen er utført etter terrorangrepet, viser hva alle målinger den siste tiden viser: Nær dødt løp. Marine Le Pen og Emmanuel Macron ligger likt med 23 prosent oppslutning, foran Mélenchon med 19.5 prosent og Fillon med 19 prosent.

Det er 15 år siden Marine Le Pens far, Jean-Marie Le Pen, sendte sjokkbølger gjennom fransk og europeisk politikk ved å gå til andre valgomgang da han slo den sosialistiske statsministeren Lionel Jospin. Le Pen tapte stort mot sittende president Jacques Chirac i andre valgomgang. Spørsmålet er om datteren Marine Le Pen vil klare å komme til andre valgomgang, slik meningsmålingene lenge har tydet på at hun kan klare.

Valglokalene åpner for 47 millioner stemmeberettigede klokken 08 søndag, Ikke lenge etter at valglokalene stenger, de siste stenger klokken 08, vil de første prognosene foreligge.