Park (24) rømte fra Nord-Korea. Nå advarer hun mot myk linje overfor diktaturet.

Den nye presidenten, som klart vant valget på tirsdag, ønsker at dialog skal ledsage sanksjoner for å påvirke Pyongyang-regimet til å avvikle sitt atomprogram og stanse prøveskytingen av ballistiske missiler.

Grovt naivt, ifølge flere som har følt Kim Jong-uns, hans fars eller farfars diktatur på kroppen. De er rasende over at Sør-Korea i fem år fremover skal ledes av en av foregangsmennene for den såkalte solskinnspolitikken.

Under valgkampen demonstrerte en gruppe avhoppere i parlamentsbygningen i Seoul og gjorde det klart at de alvorlig ville frykte for liv og sikkerhet under et Moon-styre:

– Nordkoreanske draps-kommandoer vil komme til Sør-Korea for å myrde eller kidnappe mennesker som er flyktet fra Nord, hevdet en talsmann for gruppen, ifølge BBC.

Fakta: Nordkoreanske avhoppere Siden Korea-krigens slutt i 1953 har mellom 100 000 og 300 000 nordkoreanerne hoppet av, ifølge en rapport publisert av det sørkoreanske ministeriet for gjenforening i februar. De fleste tar seg inn i Kina eller Russland, der mange av dem lever illegalt. 30 000 er kommet seg videre til Sør-Korea, hvor de har fått statsborgerskap. I Sør-Korea blir avhoppernes identitet og deres begrunnelse for å flykte grundig sjekket, for å unngå at spioner eller «sovende agenter» bosetter seg i den frie delen av Korea-halvøya. Kilde: Wikipedia

– Frykter angrep hver eneste dag

Aftenposten har møtt to avhoppere fra hver sin generasjon i Seoul.

Begge stemte på andre kandidater enn vinneren i valget. Og om de ikke er villige til å underskrive på de ekstreme synspunktene til gruppen som demonstrerte i parlamentet, er de helt enige i at for mye ettergivenhet for Kim Jong-uns brutale diktatur, er farlig for Sør-Korea.

– Hver eneste dag frykter jeg at det skal komme et stort rakettangrep fra nord. Sørkoreanere flest er seg ikke bevisst hvilken fare de befinner seg i, mener forfatteren Do Myung-hak (53), generalsekretær for den internasjonale PEN-klubbens organisasjon for nordkoreanske eksilforfattere.

– USA og Sør-Korea burde slått til og brukt militære midler til å tvinge frem gjenforening – om det bare ikke hadde vært for all den menneskelige lidelse en slik aksjon ville føre til, sier mediestudenten Park Sung-ae (24).

Mange har problemer med integrering

Både Park og Do er blant de vellykkede og integrerte i gruppen på 30.000 avhoppere fra nord som lever i Sør-Korea.

Andre er mindre heldige:

Problemer med psykologisk og kulturell tilpasning i et samfunn med en frihet og en relativ velstand de aldri tidligere har opplevd, forekommer hyppig.

Mange rammes av posttraumatiske stresslidelser eller andre alvorlige psykiske problemer på grunn av det de har vært utsatt for før flukten, som sult og dårlige helseforhold, Pyongyang-regimets brutalitet, ideologisk press og propaganda.

– Kostnader begrenser friheten

– Det vanskeligste med livet her, er egentlig det finansielle. Friheten er jo ikke total når alt er kostbart, for eksempel reiser til utlandet, sier Do Myung-hak med et skjevt smil da vi møtes på en amerikansk kaffebar i Seoul sentrum.

Forfatteren måtte flykte etter at han i 2006 lot en nær venn få lese et dikt som kritiserte den daværende nordkoreanske lederen Kim Jong-ils diktatur. Vennen viste seg å være en angiver.

– Jeg slapp først unna politiet med å påstå at diktet egentlig handlet om regimet til fienden i Sør-Korea, men visste at jeg nå var under etterforskning og at det bare var et spørsmål om tid før jeg ville bli fengslet eller henrettet. Hele livet hadde jeg lengtet etter friheten. Der og da var jeg helt nødt til å ta sjansen.

Ulovlige filmer om gull og grønne skoger

– Videoer min far hadde smuglet inn i Nord-Korea, ga meg et bilde av hvordan mennesker levde i Sør-Korea og i Vesten. Jeg trodde absolutt alle hadde vakre smykker, designerklær, luksusbiler og store hus; illusjoner skapt av filmene vi kunne blitt strengt straffet for å se på, sier Park Sung-ae, som tar seg tid til en prat mellom to forelesninger, under grønne trær i parken til University of Foreign Studies i Seoul.

– Min drøm om et liv som det jeg kunne se på skjermen, ble en besettelse, som narkotika. Jeg var sikker på at vi skulle få alt sammen straks vi kom til Seoul.

Mediestudenten har siden fått et mer realistisk syn på tilværelsen utenfor det lukkede Nord-Korea. Men takknemligheten for friheten kjenner hun fortsatt, ni år etter at familien forlot gruvebyen Musan og via Kina og Thailand kom til Sør-Korea.

– Tenk at jeg kan studere akkurat det jeg vil, og selv velge å bli journalist i et land der det er mulig å skrive sannheten! I Nord-Korea ville myndighetene ganske enkelt ha bestemt at jeg skulle bli gruvearbeider, som mine foreldre, sier Park Sung-ae.

Farlige feilvurderinger

Også for Do Myung-hak oppleves det fortsatt som et nesten ufattelig privilegium at han hver eneste dag kan skrive og si hva han vil.

I dikt og romaner beskriver forfatteren i eksil hvordan nordkoreanere lever slavebundet, i materiell nød og uten kunnskap om omverdenen.

– Det er avgjørende viktig at Sør-Korea beholder sin nære allianse med USA, det eneste som kan avskrekke Pyongyang-regimet. Moon Jae-ins politikk er svært farlig, sier han.

– Mener du at Sør-Koreas president gambler med sitt lands sikkerhet?

Do Myung-hak drikker av iskaffen mens han tenker seg om et øyeblikk.

– Nei, svarer han så:

– Moon gambler ikke. Han feilvurderer situasjonen.

